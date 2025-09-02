Oglasila se policija: Automobil Mahmutovića izgorio u garaži, šteta 100.000 KM

U garaži u Tuzli zapaljen automobil delegata u Vijeću naroda Republike Srpske DŽevada Mahmutovića, a profesionalna vatrogasna jedinica lokalizovala je požar.

Izvor: Bljesak info

Portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić rekla je da je o ovom slučaju upoznat dežurni kantonalni tužilac.

Prema njenim riječima, radi uviđaja na lice mjesta izašla je uviđajna ekipa sa inspektorom za protivpožarnu zaštitu.

Sprečićeva je rekla da je dispečer Profesionalne vatrogasne jedinice prijavio policiji jutros u 5.50 časova da iz podrumskih prostorija zgrade u Tuzlu kulja crni dim.

"Izlaskom na mjesto događaja policija je potvrdila navode prijave i utvrdila da je došlo do zapaljenja atombila u vlasništvu lica čiji su inicijali N.M", navela je ona, ali nije željela otkriti više detalja.

Mahmutović je za federalne medije potvrdio da je riječ o njegovom automobilu koji je potpuno izgorio, da je šteta velika i da mu motivi događaja nisu poznati.

"Automobil sam juče ostavio u garaži, a jutros oko pet sati sam vidio vatrogasce koji su došli. Nakon izlaska sam uočio da je automobil u potpunosti izgorio. Velika šteta je nastala, na mjesto događaja je došla i uviđajna ekipa, a vještaci su rekli da je požar podmetnut", rekao je Mahmutović.

On je naveo da nije primio otvorene prijetnje.

Šteta se procjenjuje na 100.000 KM.

Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić osudila je napad na imovinu delegata Kluba Bošnjaka u ovom vijeću Dževada Mahmutovića, kojem je zapaljen automobil u Tuzli, te istakla da je neophodna brza i pravovremena reakcija policije i tužilaštva u Tuzli.

"Najoštrije osuđujem paljenje automobila delegata Dževada Mahmutovića, te pozivam nadležne organe da što prije utvrde sve neophodne činjenice i pronađu počinioce ovog gnusnog čina", poručila je Golićeva koja je osudila napad na Mahmutovića u svoje i u ime Vijeća naroda Republike Srpske.

(Srna)