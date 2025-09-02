logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zapaljen automobil Dževada Mahmutovića, delegata u Vijeću naroda RS

Zapaljen automobil Dževada Mahmutovića, delegata u Vijeću naroda RS

Autor Nikolina Damjanić
0

U centru Tuzle, stotinjak metara od sjedišta Uprave policije MUP-a TK, je izbio požar u kojem je totalno uništen automobil mercedes vlasništva Dževada Mahmutovića (SDA), delegata u Vijeću naroda RS.

Hvataj.JPG Izvor: Bljesak info

"Ustao sam ujutro i vidio vatrogasce. Požar se, dakle, već raširio. Obavljen je uviđaj i ono što je meni rečeno je da je automobil zapaljen sa bočne strane garaže u zgradi gdje živim", rekao je za Fenu Dževad Mahmutović.

Istakao je kako nema sumnje ko bi to mogao uraditi, ali da je pričinjena šteta viša od 100.000 KM.

"Živi smo i zdravi. Da li ima veze s mojim djelovanjem u Vijeću naroda RS zaista ne znam. Ovdje se nisam ni sa kim zamjerio", kazao je on.

Požar su ugasili pripadnici Vatrogasne jedinice Tuzla, a uviđaj su obavili službenici Uprave policije MUP-a TK.

(Agencije/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobil požar Vijeće naroda RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ