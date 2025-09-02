Zapaljen automobil Dževada Mahmutovića, delegata u Vijeću naroda RS

U centru Tuzle, stotinjak metara od sjedišta Uprave policije MUP-a TK, je izbio požar u kojem je totalno uništen automobil mercedes vlasništva Dževada Mahmutovića (SDA), delegata u Vijeću naroda RS.

Izvor: Bljesak info

"Ustao sam ujutro i vidio vatrogasce. Požar se, dakle, već raširio. Obavljen je uviđaj i ono što je meni rečeno je da je automobil zapaljen sa bočne strane garaže u zgradi gdje živim", rekao je za Fenu Dževad Mahmutović.

Istakao je kako nema sumnje ko bi to mogao uraditi, ali da je pričinjena šteta viša od 100.000 KM.

"Živi smo i zdravi. Da li ima veze s mojim djelovanjem u Vijeću naroda RS zaista ne znam. Ovdje se nisam ni sa kim zamjerio", kazao je on.

Požar su ugasili pripadnici Vatrogasne jedinice Tuzla, a uviđaj su obavili službenici Uprave policije MUP-a TK.

(Agencije/MONDO)