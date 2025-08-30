Sipali ste pogrešno gorivo u svoj automobil: Ovo nikako ne smijete da radite, šteta može biti velika

Ako pomiješate dizel i benzin, mogli biste se suočiti sa ozbiljnim i skupim oštećenjem vozila, međutim rješenje postoji

Jedan trenutak nepažnje je dovoljan da se napravi velika greška - sipanje pogrešnog goriva. Ako pomiješate dizel i benzin, mogli biste se suočiti sa ozbiljnim i skupim oštećenjem vozila. Njemački auto-klub ADAC daje korisne savjete o tome šta da radite ako sipate pogrešno gorivo.

Najčešći slučaj pogrešnog sipanja je kada se benzin sipa u dizelautomobil. Pištolj benzinske pumpe lako se uklapa u otvor rezervoara za dizel, posebno ako vozilo nema zaštitu od pogrešnog sipanja.

U ovom slučaju, najvažnije je ne uključivati paljenje ili ne paliti motor. Ako motor još nije upalio, može biti dovoljno da se iz rezervoara ispumpa pogrešna smješa. Ali ako motor počne da radi, šteta može biti velika - benzin ispire zaštitni sloj koji dizel stvara, što može brzo dovesti do kvara motora.

Moderna vozila često automatski aktiviraju pumpu za gorivo kada se otvore vozačeva vrata. Iz tog razloga izbjegavajte ulazak u vozilo i pratite uputstva u uputstvu za upotrebu vozila.

Već ste napravili grešku, evo šta treba uraditi:

Iako je mlaznica za dizel deblja, moguće je da će se ipak djelimično ubaciti u otvor za gorivo. Ako primijetite da ste greškom sipali dizel u benzinski automobil, pravila su ista: ne otvarajte vrata, ne palite vozilo i odmah potražite pomoć. Većina modernih vozila više nema mehanizme zaštite od ove greške.

E10 umjesto E5 - može li to prouzrokovati štetu?

Ako ste sipali E10 umjesto E5, u većini slučajeva nećete imati problema. Skoro sva vozila proizvedena poslije 2011. godine podržavaju gorivo E10. Međutim, ako vaš automobil nije zvanično odobren za E10, preporučuje se da ga što prije sipate gorivom sa manje etanola - na primjer Super Plus.

Greške sa AdBlue-om - još skuplje posljedice

Nepravilno sipanje AdBlue tečnosti u rezervoar za gorivo ili obrnuto često dovodi do velikih i skupih oštećenja. Ove greške zahtijevaju hitnu intervenciju stručnjaka.

Ko plaća štetu u slučaju nepravilnog sipanja goriva?

Nažalost, većina polisa osiguranja automobila ne pokriva troškove povezane sa nepravilnim sipanjem goriva. Troškove pumpanja pogrešnog goriva ili čak popravke motora obično snosi vozač.

ADAC ističe da većina novih dizel modela ima zaštitu od nepravilnog sipanja, dok to još uviek nije uobičajena pojava kod benzinskih motora.

