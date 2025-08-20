Ako stalno vozite sporo i na kratkim relacijama, rizikujete mnogo: Desiće se "crna smrt" motora, evo šta je to

"Crna smrt“ motora podrazumijeva naslage ugljenika usljed spore i vožnje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mehaničari i stručnjaci za finansiranje popravki u kompaniji Bumper, upozoravaju da vozači koji više vole da voze pažljivo i malim brzinama mogu nenamjerno nanijeti više štete nego koristi svojim automobilima. Takva vožnja može izazvati naslage ugljenika, poznate i kao "crna smrt“ motora, piše Mirror.

U pitanju su naslage ugljenika koje se formiraju kada motor ne dostigne dovoljno visoku temperaturu da sagori višak goriva. Ove debele, tamne naslage mogu začepiti ključne unutrašnje dijelove motora, ventile i izduvni sistem, što uzrokuje pad efikasnosti motora, lošu potrošnju goriva i potencijalno potpuni kvar motora.

"Ako stalno vozite na kratke udaljenosti i malim brzinama, motor se nikada ne zagrije dovoljno da sagori naslage ugljenika. Vremenom se ove naslage nakupljaju i mogu izazvati ozbiljne probleme“, objasnili su iz Bumpera.

Srećom, rješenje je jednostavno, besplatno i efikasno, povremeno vozite svoje vozilo na duge vožnje autoputem.

"Moderni motori su dizajnirani da rade na većim brzinama. Dugi, stabilni radovi omogućavaju motoru da se potpuno zagrije, omogućavajući gorivu da efikasno očisti komponente poput ventila i klipnih prstenova".

Na višim temperaturama i višim pritiscima, benzin djeluje kao prirodni čistač, rastvarajući i uklanjajući štetne naslage.

Jedan znak upozorenja na moguću vlagu i naslage u vašem motoru je bijela pena ispod čepa za ulje. "Ako primijetite mliječnu supstancu ispod čepa, to bi moglo značiti da motor ne dobija dovoljno toplote da ispari vlagu. To nije nužno ozbiljan problem, ali ako se ignoriše, može dovesti do ozbiljnije štete“, upozoravaju stručnjaci.

Povremena vožnja od 45 minuta do sat vremena većom brzinom na autoputu može biti dovoljna da se motor zagrije do optimalne temperature, ispari vlaga i spriječi nakupljanje naslaga ugljenika. U vrijeme kada troškovi održavanja vozila rastu, stručnjaci iz Bumper-a naglašavaju važnost redovnog preventivnog održavanja i pozivaju vozače da ne odlažu servisne provjere.

(Krstarica, Mondo)