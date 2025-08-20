logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ako stalno vozite sporo i na kratkim relacijama, rizikujete mnogo: Desiće se "crna smrt" motora, evo šta je to

Ako stalno vozite sporo i na kratkim relacijama, rizikujete mnogo: Desiće se "crna smrt" motora, evo šta je to

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

"Crna smrt“ motora podrazumijeva naslage ugljenika usljed spore i vožnje.

šta je crna smrt motora automobila Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mehaničari i stručnjaci za finansiranje popravki u kompaniji Bumper, upozoravaju da vozači koji više vole da voze pažljivo i malim brzinama mogu nenamjerno nanijeti više štete nego koristi svojim automobilima. Takva vožnja može izazvati naslage ugljenika, poznate i kao "crna smrt“ motora, piše Mirror.

U pitanju su naslage ugljenika koje se formiraju kada motor ne dostigne dovoljno visoku temperaturu da sagori višak goriva. Ove debele, tamne naslage mogu začepiti ključne unutrašnje dijelove motora, ventile i izduvni sistem, što uzrokuje pad efikasnosti motora, lošu potrošnju goriva i potencijalno potpuni kvar motora.

"Ako stalno vozite na kratke udaljenosti i malim brzinama, motor se nikada ne zagrije dovoljno da sagori naslage ugljenika. Vremenom se ove naslage nakupljaju i mogu izazvati ozbiljne probleme“, objasnili su iz Bumpera.

Srećom, rješenje je jednostavno, besplatno i efikasno, povremeno vozite svoje vozilo na duge vožnje autoputem.

"Moderni motori su dizajnirani da rade na većim brzinama. Dugi, stabilni radovi omogućavaju motoru da se potpuno zagrije, omogućavajući gorivu da efikasno očisti komponente poput ventila i klipnih prstenova".

Na višim temperaturama i višim pritiscima, benzin djeluje kao prirodni čistač, rastvarajući i uklanjajući štetne naslage.

Anketa

Koliko godina ima vaš automobil?

  • Do 5 godina

    9.66% (129)

  • 5-10 godina

    22.25% (297)

  • Više od 10 godina

    65.92% (880)

  • Nemam automobil

    2.17% (29)

Koliko godina ima vaš automobil?

Rezultati

Jedan znak upozorenja na moguću vlagu i naslage u vašem motoru je bijela pena ispod čepa za ulje. "Ako primijetite mliječnu supstancu ispod čepa, to bi moglo značiti da motor ne dobija dovoljno toplote da ispari vlagu. To nije nužno ozbiljan problem, ali ako se ignoriše, može dovesti do ozbiljnije štete“, upozoravaju stručnjaci.

Povremena vožnja od 45 minuta do sat vremena većom brzinom na autoputu može biti dovoljna da se motor zagrije do optimalne temperature, ispari vlaga i spriječi nakupljanje naslaga ugljenika. U vrijeme kada troškovi održavanja vozila rastu, stručnjaci iz Bumper-a naglašavaju važnost redovnog preventivnog održavanja i pozivaju vozače da ne odlažu servisne provjere.

(Krstarica, Mondo)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

automobili održavanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA