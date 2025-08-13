Veliki požar u Grčkoj: Izgorjelo 550 oduzetih automobila na carinskom parkingu (FOTO)

Veliki požar izbio je na parkingu carinske službe u Patrasu, na zapadu Grčke, uništivši oko 550 oduzetih automobila.

Izvor: protothema.gr

Prema izvještaju lokalnih medija, vatra je progutala više od polovine vozila kojima je već istekao životni vijek, što znači da nisu mogla biti prodata na javnoj aukciji.

Požar se brzo proširio i zahvatio je i vozila koja su se nalazila u prostorijama carine, pod upravom Nezavisne uprave javnih prihoda, a koja također nisu pošteđena. Vatrogasne ekipe su se borile s plamenom, ali je šteta ogromna, a uzrok požara za sada nije poznat.

Istraga je u toku kako bi se utvrdilo šta je dovelo do ovog incidenta i kolika je tačna materijalna šteta.

(Mondo)