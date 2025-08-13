logo
Helikopter OS BiH poslan u Crnu Goru da pomogne u gašenju šumskih požara

Autor Dušan Volaš
0

Helikopter Oružanih snaga BiH upućen je u Crnu Goru da pomogne u gašenju šumskih požara, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

Helikopter OS BiH poslan u Crnu Goru da pomogne u gašenju šumskih požara Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Helikopter Oružanih snaga BiH ostaće u Crnoj Gori sve dok bude potrebe.

Kako je pojašnjeno, ova aktivnost predstavlja nastavak regionalne solidarnosti i saradnje u oblasti zaštite i spasavanja.

Ministarstvo bezbjednosti zahvaljuje svim učesnicima na brzoj mobilizaciji i doprinosu pružanju pomoći zemlji pogođenoj nesrećom.

Oružane snage BiH upućene su u međunarodnu pomoć Crnoj Gori na osnovu odluke Predsjedništva BiH, a pomoć je ponuđena putem Mehanizma civilne zaštite EU.

SRNA

