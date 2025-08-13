logo
Ukrajinac izazvao požar u Crnoj Gori: Policija ga odmah našla, evo koliku je kaznu platio

Autor Ivana Lazić
0

Ukrajinac i njegove kćerke predati su Službi komunalne policije.

Ukrajinac izazvao požar u Baru Izvor: Rina

Ukrajinski državljanin je optužen da je zapalio vatru na otvorenom prostoru u Baru. Tamošnja policija ga je identifikovala i locirala muškarca koji je izazvao požar.

"Prije dva dana, oko 20.30 časova, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Bar obaviještena je od strane građana, da je došlo do manjeg požara u Sutomoru na Golom brdu u blizini objekta Crvenog krsta. Po prijemu obavještenja na lice mjesta su odmah upućeni policijski službenici", navodi se u saopštenju policije.

Tamo su zatečena tri lica, ukrajinski državljani: O.A. (62) i njegove dvije maljoletne ćerke starosti 16 i osam godina. Na licu mjesta je utvrđeno da su ova lica zapalila vatru koju su ogradili kamenjem, u cilju pripreme hrane.

Tužilac je utvrdio da u navedenom nema elemenata krivičnog djela. Ukrajinac i njegove kćerke predati su Službi komunalne policije, gdje im je izdata kazna u iznosu od 250 evra.

Bonus video:

Pogledajte

00:16
Kamov" iz Srbije gasi požare u Crnoj Gori
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

požar Crna Gora

