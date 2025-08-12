logo
Bukti požar između Buljarica i Čanja, dim stigao do plaža: Dramatični snimci, vatra van kontrole

Autor Ivana Lazić
Sinoć je dramatično bilo u Piperima i Rogamima gdje je vatra stigla i do kuća, a evakuisano je nekoliko porodica.

Požar između Buljarica i Čanja Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs

Požari na više lokacija širom Crne Gore, a vatrogasci su se cijele noći borili sa stihijom. Požari su izbili u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Čanju, Buljarici. Najkritičnija situacija bila je u Buljarici i Čanju, dok je u Podgorici najteže bilo u Piperima, Smokovcu, Kakaričkoj Gori i Doljanima.

Svi objekti koji su bili ugroženi sinoć trenutno su odbranjeni, rekao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spasavanje Miodrag Bešović. Dodao je da su u Podgoricu stigli vatrogasci iz Tivta, Kotora, Herceg Novog, Danilovgrada, Cetinja, Berana, Žabljaka, Pljevalja i Bijelog Polja, a da gašenje požara otežavaju jaki vetrovi koji će, prema prognozama, nastaviti da duvaju i danas. Piperi su jutros bez vode i struje.

Kako je objavljeno na Instagram stranici 192_rs, ponovo se rasplamsao požar između Buljarica i Čanja. Vatra je van kontrole..Na snimcima se vidi ogroman oblak dima koji se dalje širi. Dim kulja na sve strane, a oblak je toliko veliki da se vidi iz različitih dijelova primorja. 

RTCG navodi da je u gašenju požara juče pomogao helikopter "Kamov", ne precizirajući u lidu teksta da je u pitanju pomoć iz Srbije, a dodaje da danas stiže kanader iz Hrvatske.

Apokaliptični snimci požara u Crnoj Gori
Izvor: RINA
Izvor: RINA

(Mondo)

