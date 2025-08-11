Srbija šalje specijalne helikoptere u Crnu Goru: Požari bjesne na Jadranu širom zemlje

Srbija bi trebalo da pošalje helikoptere "Kamov" u Crnu Goru zbog velikih požara.

Izvor: MUP Srbije

Zbog velikih požara koji su izbili u Crnoj Gori, Srbija je donijela oduku da pošalje helikoptere "Kamov" koji će pomoći u gašenju vatre, saznaju "Novosti". Širom Crne Gore danas su izbili strašni požari, zabilježene su strašne scene iznad plaže u Čanju.

Helikopter "Kamov" KA-32, pripada porodici helikoptera koji su razvijeni preko sovjetskog palubnog višenamjenskog mornaričkog helikoptera KA-27. On bi trebalo da bude poslat kako bi pomogao u gašenju vatrene stihije.

Požari su izbili na više lokacija u Crnoj Gori. Vatrena stihija je zahvatila i prostor iznad Kraljičine plaže na brdu Dubovica.

