Zapaljeni auto izazvao haos: Bukti veliki požar iznad Čanja, vatra zahvatila magistralu (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
Iznad Čanja u Crnoj Gori jutros se rasplamsao ogroman požar, a kako se sumnja, vatrena stihija proširila se od zapaljenog automobila na magistrali. Vatrogasne sirene se čuju u cijelom naselju.

Požar iznad Čanja Izvor: Screenshot

Požar koji je, nakon što se zapalio automobil na magistrali, preksinoć izbio u Buljarici, proširio se na nepristupačne terene i stigao do Čanja.

"Vatra prijeti da ugrozi stambene objekte, pa vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da odbrane naselja ovog dijela barske opštine", saopštio je sa terena Aco Vulević, načelnik barske Službe zaštite i spašavanja.

Vatrogasci gase požar na magistrali

Kako se može videti na snimku, vatrogasne službe Crne Gore aktivno gase vatrenu stihiju koja je došla do magistrale kod Čanja.

 Vatra je prema nezvaničnim informacijama krenula u nedelju, a tokom noći se rasplamsala.

