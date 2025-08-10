Buktinja na auto-putu ka Nišu: Djevojkama se zapalio auto, a Konstantin im spasio živote

Sve je počelo kada su primijetile da ih vozač iza njih signalima uporno upozorava da stanu...

Izvor: serbialive_beograd / Instagram

Dvije djevojke su preživjele pravu dramu na auto- putu ka Nišu, kada im se automobil iznenada pretvorio u buktinju. Spasio ih je nepoznati čovjek po imenu Konstantin – izvukao ih iz auta, iznio stvari iz gepeka i iz plamena izašao nepovrijeđen.

Nisu stigle ni da mu se zahvale. Kada su stigli vatrogasci, on je nestao – bez pozdrava, bez broja telefona. Sada ga traže: "Spasio nam je živote, a nestao kao iz filma“, priča za Jugmediu Jana Krstić, jedna od djevojaka, koja je već stigla kući u Niš.

Sve je počelo kada su primijetile da ih vozač iza njih signalima uporno upozorava da stanu. Isprva nisu razumjele, pa su nastavile da voze još oko 500 metara. Tada ih je on pretekao, presjekao im put i prisilio da se zaustave na zaustavnoj traci.

"Osjetile smo miris paljevine i videle slab dim, mislile smo da se automobil pregrijao. Konstantin je otvorio naša vrata i bukvalno nas istjerao napolje, naredivši da se udaljimo. Zatim je otvorio gepek i počeo da vadi sve što smo imale, nevjerovatnom brzinom. Vatra je već gutala automobil, dim je bio gust, ali nije odustajao. Odjednom je nestao u vatri, a mi smo pomislile da je stradao", priča Jana.

Konstantin se, međutim, iz plamena pojavio zdrav i nepovrijeđen, kao iz filmske scene. „Ništa to nije, važno je da ste vi dobro“, rekao im je.

Dok su čekale vatrogasce i hitnu pomoć, kratko su razgovarali. On im je ispričao da je uspio da iznese sve stvari koje su spremile za put. A onda je, istog trenutka kada su vatrogasci stigli, nestao – bez pozdrava, bez broja telefona.

"Bez obzira na stres, najteže nam pada što mu se nismo zahvalile. Spasio nam je živote. Moglo je da se desi da se od siline toplote vrata automatski zatvore i da izgorimo, jer o mehanici ništa ne znamo", osim da vozimo.

Automobil je, kažu, nekoliko dana ranije prošao tehnički pregled i bio u dobrom stanju. Plan im je bio da se odmore u Nišu, vide roditelje i rođake, a zatim produže do Egejskog mora.

"Ne odustajemo od puta. Samo nam pomozite da pronađemo našeg spasioca i heroja", poručuju one.

(Jugmedia, Mondo)