Ogroman dim vidljiv iz Napulja: Požar na obroncima Vezuva, eruptirala i Etna (Video)

Autor mondo.ba
Vatrogasci su na terenu u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera.

Požar u Napulju Izvor: X/anperillo/printscreen

Vatrogasci se bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste. Vatrogasci su na teren u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera.

Pozvana je i pomoć iz drugih delova Italije, prenosi France Presse. Kako prenose italijanski mediji, dim je vidljiv iz Napulja.

"Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjeg", saopšteno je.

Prošle je godine krater vulkana posjetilo oko 620 hiljada ljudi. Dim požara danas se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste.

Istovremeno, na Siciliji aktivirao se i vulkan Etna, što samo po sebi i nije toliko neobično. Kako piše Corierre della Sera, do erupcije je došlo na visini iznad 3000 metara.

(Jutarnji/MONDO)

