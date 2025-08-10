Ogroman dim vidljiv iz Napulja: Požar na obroncima Vezuva, eruptirala i Etna (Video)

Vatrogasci su na terenu u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera.

Izvor: X/anperillo/printscreen

Vatrogasci se bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste. Vatrogasci su na teren u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera.

Pozvana je i pomoć iz drugih delova Italije, prenosi France Presse. Kako prenose italijanski mediji, dim je vidljiv iz Napulja.

"Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjeg", saopšteno je.

Prošle je godine krater vulkana posjetilo oko 620 hiljada ljudi. Dim požara danas se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste.

Mt Vesuvius Fire



Recent footage from Italy shows the large out of control fire currently burning on Mt Vesuvius.



Vesuvius, an active volcano located near Naples, is known for its massive eruption in 79 CE that destroyed the city of Pompeii.#Vesuviuspic.twitter.com/L0zzB3RKbJ — Chyno News (@ChynoNews)August 9, 2025

Istovremeno, na Siciliji aktivirao se i vulkan Etna, što samo po sebi i nije toliko neobično. Kako piše Corierre della Sera, do erupcije je došlo na visini iznad 3000 metara.

(Jutarnji/MONDO)