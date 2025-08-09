Kanaderi gasili vatru: Požar kod Zadra "progutao" šest hektara šume

Požar koji je danas izbio na području Zadarske županije, između Žerave i Ninskih Stanova, je lokalizovan, a izgorjelo je šest hektara hrastove šume.

Izvor: MONDO/Ana Ćešić

"Vatra je zahvatila i dio sa stablima trešanja", rekao je Matej Rudić, komnadir vatrogasne jedinice i dodao da će vatrogasci dežurati na požarištu ukoliko bude potrebno.

U gašenju je učestvovalo 27 vatrogasaca s 11 vozila, a Ministarstvo odbrane Hrvatske saopštilo je da su pomoć u gašenju vatre pružili tri kanadera i dva er traktora.

Uzrok požara zasad nije poznat.

Požar je izbio oko 16.00 časova, a lokalizovan je u 17.00 časova, prenose hrvatski mediji.

SRNA