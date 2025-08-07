Veliki požar u Osijeku: Gori poslovna zgrada (FOTO/VIDEO)

Požar je izbio u poslovnoj zgradi u Osijeku, a objekat se nalazi neposredno iza iza trgovačkog centra i benzinske pumpe.

Izvor: KomarilOS

Hrvatski mediji prenose da se u zgradi širine oko 50 i dužine oko 100 metara nalaze kancelarijski prostori više kompanija, a ima i više parkiranih autobusa.

Prve informacije govore da je požar izbio na spratu firme. U prizemlju je bilo više radnika koji su odmah napustili objekat.

Iz osječke vatrogasne jedinice kažu da je situacija ozbiljna i zahtjevna.

Osim vatrogasaca, na mjesto događaja stigao je Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka i načelnik gradskog Štaba civilne zaštite.

Vatrogasci u gašenju koriste i veliku dizalicu.

