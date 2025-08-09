logo
Tragedija na plaži: Žena preminula na Svetom Stefanu

Tragedija na plaži: Žena preminula na Svetom Stefanu

Autor mondo.me
0

Državljanka Sjeverne Makedonije S.G. (80) iz Bitolja preminula je na plaži na Svetom Stefanu nakon što joj je pozlilo u moru dok se kupala.

Žena preminula na Svetom Stefanu Izvor: MONDO/J.Stokić

To je Vijestima potvrđeno u budvanskoj policiji, koja je izvršila uviđaj na licu mjesta te o svemu obavijestila Više državno tužilaštvo.

Kako Vijesti saznaju, turistkinja je sa porodicom boravila na plaži kada joj je pozlilo dok se kupala u plićaku. Ekipa Hitne pomoći je stigla na lice mjesta, ali su uzalud bili pokušaji reanimacije. U pitanju je dugogodišnji srčani bolesnik.

Crna Gora

