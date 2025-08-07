logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Ljubiša Kan pogođen u glavu: Napadač pucao sa 20 cm i okliznuo se

Marko Ljubiša Kan pogođen u glavu: Napadač pucao sa 20 cm i okliznuo se

Autor Aleksandar Blagić
0

Marko Ljubiša Kan je pogođen u glavu, ali nije životno ugrožen.

Marko Ljubiša Kan pogođen u glavu Izvor: Instagram/podgoricki.info/Printscreen

Kako saznaje "Telegraf", Marko Ljubiša Kan je večeras kod Budve pogođen u glavu, ali nije životno ugrožen. Pucnjava se, da podsjetimo, dogodila pored luksuznog potela u Pržnu, blizu Budve.

"Ljubiši je prišao čovjek od pozadi, bio mu je bukvalno na 20 centimetara. Taman kad je htio da zapuca, okliznuo se na mokrim pločicama kod bazena i pao – metak je promašio Kana, pogodio ga je u nogu, a jedan ga je okrznuo po glavi.

Doktor mu je odmah rekao: Sve izgleda neće biti ozbiljno", rekao je jedan od svjedoka.

Prema njegovim riječima, gosti su bili šokirani i uznemireni. Napadač je izgledao kao običan turista.

Ko je Marko Ljubiša Kan?

Marko Ljubiša Kan je poznat policiji od ranije, važi za “opasnog čovjeka” crnogorskog podzemlja. Navodni je pripadnik “škaljarskog klana” i prijatelj je Luke Bojovića.

Više puta je hapšen, često je bio i meta napada. Preživio je pokušaje likvidacije u Beogradu 2009. i 2013. godine, tada je jedva preživeo napad kada je nepoznata osoba ispalila više hitaca u njega.

On se sam dovezao u Hitnu pomoć. Lekari su uspjeli da mu spasu život.

Nije želio tada da sarađuje sa istražnim organima - nije otkrio ni ko, ni gdje se dogodila pucnjava. Istraga je kasnije utvrdila da je na njega pucano iz automobila u pokretu.

Pucnjava ispred “Arene”

Prije toga, četiri godine ranije, je 2009. godine ranjen takođe u Beogradu, nakon evroligaške utakmice Partizan - Panatinaikos. Upucan je u vrat nakon utakmice.

U Srbiji je uhapšen 22. novembra 2011. godine po potjernici Crne Gore zbog sumnje da je 1997. godine u Budvi učestvovao u pucnjavi u kojoj je bila ranjena jedna osoba. U aprilu 2012. je izručen Crnoj Gori.

(Telegraf/MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Budva Crna Gora pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ