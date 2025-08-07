Marko Ljubiša Kan pogođen u glavu: Napadač pucao sa 20 cm i okliznuo se

Marko Ljubiša Kan je pogođen u glavu, ali nije životno ugrožen.

Izvor: Instagram/podgoricki.info/Printscreen

Kako saznaje "Telegraf", Marko Ljubiša Kan je večeras kod Budve pogođen u glavu, ali nije životno ugrožen. Pucnjava se, da podsjetimo, dogodila pored luksuznog potela u Pržnu, blizu Budve.

"Ljubiši je prišao čovjek od pozadi, bio mu je bukvalno na 20 centimetara. Taman kad je htio da zapuca, okliznuo se na mokrim pločicama kod bazena i pao – metak je promašio Kana, pogodio ga je u nogu, a jedan ga je okrznuo po glavi.

Doktor mu je odmah rekao: Sve izgleda neće biti ozbiljno", rekao je jedan od svjedoka.

Prema njegovim riječima, gosti su bili šokirani i uznemireni. Napadač je izgledao kao običan turista.

Ko je Marko Ljubiša Kan?

Marko Ljubiša Kan je poznat policiji od ranije, važi za “opasnog čovjeka” crnogorskog podzemlja. Navodni je pripadnik “škaljarskog klana” i prijatelj je Luke Bojovića.

Više puta je hapšen, često je bio i meta napada. Preživio je pokušaje likvidacije u Beogradu 2009. i 2013. godine, tada je jedva preživeo napad kada je nepoznata osoba ispalila više hitaca u njega.

On se sam dovezao u Hitnu pomoć. Lekari su uspjeli da mu spasu život.

Nije želio tada da sarađuje sa istražnim organima - nije otkrio ni ko, ni gdje se dogodila pucnjava. Istraga je kasnije utvrdila da je na njega pucano iz automobila u pokretu.

Pucnjava ispred “Arene”

Prije toga, četiri godine ranije, je 2009. godine ranjen takođe u Beogradu, nakon evroligaške utakmice Partizan - Panatinaikos. Upucan je u vrat nakon utakmice.

U Srbiji je uhapšen 22. novembra 2011. godine po potjernici Crne Gore zbog sumnje da je 1997. godine u Budvi učestvovao u pucnjavi u kojoj je bila ranjena jedna osoba. U aprilu 2012. je izručen Crnoj Gori.

(Telegraf/MONDO)