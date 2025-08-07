Ko je Marko Ljubiša Kan? Upucan danas u Budvi, preživio dvije likvidacije u Beogradu

Večeras je u Budvi upucan Marko Ljubiša Kan, navodni član "škaljarskog klana" i prijatelj Luke Bojovića.

Večeras je u Pržnu u Budvi u Crnoj Gori upucan Marko Ljubiša Kan. Prema informacijama crnogorskog portala "Vijesti", navodno je gost hotela pucao u njega.

Očevici su potvrdili crnogorskom portalu da je ranjen Kan. On je pre pucnjave bio u društvu koje se razišlo nakon čega je on ostao sam na bazenu u hotelu.

Prišao mu je napadač koji je zapucao, a potom pobjegao. Policija je na licu mjesta.

Crnogorska policija oglasila se saopštenjem o današnoj pucnjavi u Budvi.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva postupaju po prijavi da je u hotelskom kompleksu nepoznato lice upotrebilo vatreno oružje, prilikom čega je lice M.LJ. zadobilo povrede koje za sada, prema preliminarnim informacijama, nisu opasne po život, i dok se licu pruža medicinska pomoć. Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Jug', u saradnji sa službenicima Sektora za sprečavanje kriminala i drugih organizacionih jedinica, preduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, o kojima će javnost biti fazno obaviještavana", navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Ko je Marko Ljubiša Kan?

Marko Ljubiša Kan je poznat policiji od ranije, važi za “opasnog čovjeka” crnogorskog podzemlja. Navodni je pripadnik “škaljarskog klana” i prijatelj je Luke Bojovića.

Više puta je hapšen, često je bio i meta napada. Preživeo je pokušaje likvidacije u Beogradu 2009. i 2013. godine, tada je jedva preživeo napad kada je nepoznata osoba ispalila više hitaca u njega.

On se sam dovezao u Hitnu pomoć. Lekari su uspjeli da mu spasu život.

Nije želio tada da sarađuje sa istražnim organima - nije otkrio ni ko, ni gde se dogodila pucnjava. Istraga je kasnije utvrdila da je na njega pucano iz automobila u pokretu.

Pucnjava ispred "Arene"

Prije toga, četiri godine ranije, je 2009. godine ranjen takođe u Beogradu, nakon evroligaške utakmice Partizan - Panatinaikos. Upucan je u vrat nakon utakmice.

U Srbiji je uhapšen 22. novembra 2011. godine po potjernici Crne Gore zbog sumnje da je 1997. godine u Budvi učestvovao u pucnjavi u kojoj je bila ranjena jedna osoba. U aprilu 2012. je izručen Crnoj Gori.