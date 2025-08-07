Pucnjava u Budvi: Gost poznatog hotela pucao u Marka Ljubišu Kana

U Budvi je upucan Marko Ljubiša Kan.
Na bazenu hotela u Pržnu u Budvi u Crnoj Gori danas je upucan Marko Ljubiša Kan, blizak prijatelj Luke Bojovića, pišu "Vijesti". Na njega je navodno pucao gost hotela.
(Mondo)
Hvala što ste poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
U Budvi je upucan Marko Ljubiša Kan.
Na bazenu hotela u Pržnu u Budvi u Crnoj Gori danas je upucan Marko Ljubiša Kan, blizak prijatelj Luke Bojovića, pišu "Vijesti". Na njega je navodno pucao gost hotela.
(Mondo)
Svijet
| 04.08.2025.
Svijet
| 29.07.2025.
Zvijezde i tračevi
| 21.07.2025.
Crna hronika
| 21.07.2025.
Region
| Pre 27 min
Crna hronika
| Pre 5 h
Politika
| Pre 5 h
Crna hronika
| Pre 9 h
Društvo
| Pre 11 h
Društvo
| Pre 11 h
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Hvala što ste poslali vijest.
Putovanja
| 21.06.2025.
Putovanja
| 17.06.2025.
Putovanja
| 28.04.2025.
Kultura
| 24.02.2025.
Društvo
| 22.02.2025.
MONDO reportaža
| 16.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Region
| Pre 7 min
Region
| Pre 27 min
Region
| Pre 38 min
Svijet
| Pre 48 min
Region
| Pre 1 h
Politika
| Pre 2 h
Region
| Pre 2 h
Svijet
| Pre 2 h