Pucnjava u Budvi: Gost poznatog hotela pucao u Marka Ljubišu Kana

Autor Aleksandar Blagić
0

U Budvi je upucan Marko Ljubiša Kan.

Upucan Marko Ljubiša Kan u Budvi Izvor: RINA.RS

Na bazenu hotela u Pržnu u Budvi u Crnoj Gori danas je upucan Marko Ljubiša Kan, blizak prijatelj Luke Bojovića, pišu "Vijesti". Na njega je navodno pucao gost hotela.

(Mondo)

Budva pucnjava Crna Gora

