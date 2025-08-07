logo
Opsadno stanje u Budvi zbog ranjavanja Marka Ljubiše Kana: Policija blokirala grad, provjeravaju svaki automobil

Opsadno stanje u Budvi zbog ranjavanja Marka Ljubiše Kana: Policija blokirala grad, provjeravaju svaki automobil

Autor Aleksandar Blagić
0

Svjedoci pucnjave u Budvi su vidjeli kako je izgledao napadač na Marka Ljubišu Kana. Budva je pod opsadom crnogorske policije.

Blokirana Budva zbog ranjavanja Marka Ljubiše Kana, progovorili svjedoci Izvor: MONDONikoleta Vučkević /Privatna arhiva

Večeras je u Budvi upucan Marko Ljubiša Kan, navodni pripadnik "škaljarskog klana" i prijatelj Luke Bojovića. Prema saznanjima "Blica", crnogorska policija je blokirala grad i provjerava svaki automobil u potrazi za napadačem.

Prema riječima očevidaca, napadač je na sebi imao bijelu majicu. Kažu da su čuli više hitaca.

"Ispalio je nekoliko hitaca, jedan metak mu je okrznuo glavu. Miris baruta se osjetio", kažu očevici pucnjave.

Crnogorska policija je sve blokirala u i oko Budve. Saobraćaj je otežan, proverava se svako vozilo u potrazi za napadačem.

Ko je Marko Ljubiša Kan?

Marko Ljubiša Kan je poznat policiji od ranije, važi za “opasnog čovjeka” crnogorskog podzemlja. Navodni je pripadnik “škaljarskog klana” i prijatelj je Luke Bojovića.

Više puta je hapšen, često je bio i meta napada. Preživio je pokušaje likvidacije u Beogradu 2009. i 2013. godine, tada je jedva preživeo napad kada je nepoznata osoba ispalila više hitaca u njega.

On se sam dovezao u Hitnu pomoć. Lekari su uspjeli da mu spasu život.

Nije želio tada da sarađuje sa istražnim organima - nije otkrio ni ko, ni gdje se dogodila pucnjava. Istraga je kasnije utvrdila da je na njega pucano iz automobila u pokretu.

Pucnjava ispred “Arene”

Prije toga, četiri godine ranije, je 2009. godine ranjen takođe u Beogradu, nakon evroligaške utakmice Partizan - Panatinaikos. Upucan je u vrat nakon utakmice.

U Srbiji je uhapšen 22. novembra 2011. godine po potjernici Crne Gore zbog sumnje da je 1997. godine u Budvi učestvovao u pucnjavi u kojoj je bila ranjena jedna osoba. U aprilu 2012. je izručen Crnoj Gori.

(Blic/MONDO)

Tagovi

pucnjava Budva Crna Gora Škaljarci

