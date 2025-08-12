Bukte požari u Crnoj Gori, poslat srpski "kamov" nosivosti pet tona: Na ovim lokacijama je najkritičnije

Zbog jakog vetra i visokih temperatura, kapaciteti Crne Gore nisu dovoljni za potpuno savladavanje požara.

Izvor: x/printscreen/@KrunaVD

Na teritoriji Crne Gore od sinoć i od ranih jutarnjih časova aktivan je veći broj požara, od kojih su pojedini ugrozili kuće i imovinu građana.

Najkritičnije tačke trenutno su na lokacijama Kufin Buljarica - Čanj, Đurkovići u Piperima iznad Rogama, u Kučima i Kokotima, dok požari bukte i u Podgorici, Baru, Budvi, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore, prenosi RTCG.

Kod Komanskog mosta stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu, dok severni vjetar dodatno pojačava

širenje požara. Prema svjedočenjima meštana dvije plinske boce su eksplodirale, navodi RTCG. Policija je blokirala prilaze i preusmjerava saobraćaj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, saopštilo je da je odmah po izbijanju požara na više lokacija širom zemlje preduzelo sve

raspoložive mjere i angažovalo sve kapacitete kojima raspolaže.

Istovremeno su, kako se navodi, hitno aktivirani mehanizmi saradnje sa Evropskom unijom, NATO savezom i državama regiona, kako bi se obezbedila dodatna pomoć iz inostranstva. Na terenu su angažovane lokalne službe zaštite i spasavanja, kao iz drugih crnogorskih opština, Avio-helikopterska jedinica MUP-a

Crne Gore, pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje, višenamenski robotski sistem za gašenje požara, kao i Vojska Crne Gore i

njeni vazduhoplovi. Zbog jakog vetra i visokih temperatura i izuzetno složene situacije na terenu, kako su naveli iz policije, kapaciteti Crne Gore nisu dovoljni za potpuno savladavanje požara, pa je aktiviran Mehanizam civilne zaštite Evropske unije.

"Paralelno je, na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti i spasavanju, zatražena i dobijena pomoć u vidu helikoptera "kamov Ka-32" nosivosti pet tona, koji djeluje u rejonu Podgorice, zajedno sa našim vazduhoplovima. Tokom dana aktiviran je i zahtev za pomoć preko NATO mehanizama EADRCC centra", saopštila je crnogorska

policija.

Od Centra za odgovor u vanrednim situacijama ERCC dobijena je potvrda o dolasku kanadera iz Hrvatske koji se očekuje u ranim jutarnjim časovima.

(RTCG. Mondo)