Vojska Crne Gore se bori sa vatrenom stihijom: 14 mjesta bez struje, ljudi hitno evakuisani (FOTO)

Vojska Crne Gore aktivno pomaže vatrogascima u gašenju požara. Nekoliko porodica moralo je da bude evakuisano u Gornjem Rogamiju.
Veliki požari izbili su danas u Crnoj Gori, vatrena stihija se širi, a Srbija šalje helikopter "Kamov" kako bi pomogao u gašenju vatre. Vojska Crne Gore aktivno pomaže vatrogascima, a nekoliko porodica moralo je da bude evakuisano, piše "RTCG".
Nekoliko porodica u Gornjem Rogamiju evakuisano je nakon što se požar približio domaćinstvima. Više od 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće.
Jedan vatrogasac je povrijeđen usljed eksplozije u mjestu Rogami. U Đurkovićima je situacija "kritična" prema riječima vršioca dužnosti komandanta Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikole Bojanovića.
Više naselja je ostalo bez struje. Električnu energiju nemaju:
- Radevići
- Deo Rogama
- Cerovica
- Stijena Piperska
- Gola Strana
- Lopate
- Drezga
- Donji Markovići
- Liša
- Vukovići
- Straganica
- Đurkovići
- Zavala
- Radeća
