Vojska Crne Gore aktivno pomaže vatrogascima u gašenju požara. Nekoliko porodica moralo je da bude evakuisano u Gornjem Rogamiju.

Izvor: RINA.RS

Veliki požari izbili su danas u Crnoj Gori, vatrena stihija se širi, a Srbija šalje helikopter "Kamov" kako bi pomogao u gašenju vatre. Vojska Crne Gore aktivno pomaže vatrogascima, a nekoliko porodica moralo je da bude evakuisano, piše "RTCG".

Nekoliko porodica u Gornjem Rogamiju evakuisano je nakon što se požar približio domaćinstvima. Više od 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće.

Jedan vatrogasac je povrijeđen usljed eksplozije u mjestu Rogami. U Đurkovićima je situacija "kritična" prema riječima vršioca dužnosti komandanta Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikole Bojanovića.

Više naselja je ostalo bez struje. Električnu energiju nemaju:

Radevići

Deo Rogama

Cerovica

Stijena Piperska

Gola Strana

Lopate

Drezga

Donji Markovići

Liša

Vukovići

Straganica

Đurkovići

Zavala

Radeća

Pogledajte fotografije požara u Crnoj Gori

Vidi opis Vojska Crne Gore se bori sa vatrenom stihijom: 14 mjesta bez struje, ljudi hitno evakuisani (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 10 10 / 10

(MONDO)