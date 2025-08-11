logo
Vojska Crne Gore se bori sa vatrenom stihijom: 14 mjesta bez struje, ljudi hitno evakuisani (FOTO)

Autor mondo.ba
0

Vojska Crne Gore aktivno pomaže vatrogascima u gašenju požara. Nekoliko porodica moralo je da bude evakuisano u Gornjem Rogamiju.

Požari u Crnoj Gori Izvor: RINA.RS

Veliki požari izbili su danas u Crnoj Gori, vatrena stihija se širi, a Srbija šalje helikopter "Kamov" kako bi pomogao u gašenju vatre. Vojska Crne Gore aktivno pomaže vatrogascima, a nekoliko porodica moralo je da bude evakuisano, piše "RTCG".

Nekoliko porodica u Gornjem Rogamiju evakuisano je nakon što se požar približio domaćinstvima. Više od 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće.

Jedan vatrogasac je povrijeđen usljed eksplozije u mjestu Rogami. U Đurkovićima je situacija "kritična" prema riječima vršioca dužnosti komandanta Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikole Bojanovića.

Više naselja je ostalo bez struje. Električnu energiju nemaju:

  • Radevići
  • Deo Rogama
  • Cerovica
  • Stijena Piperska
  • Gola Strana
  • Lopate
  • Drezga
  • Donji Markovići
  • Liša
  • Vukovići
  • Straganica
  • Đurkovići
  • Zavala
  • Radeća

Pogledajte fotografije požara u Crnoj Gori

(MONDO)

