Drama na Adi Bojani: Jak vetar nosio bračni par na SUP daskama, spasioci odmah reagovali

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama apeluje na kupače i vlasnike plovnih objekata da se ne udaljavaju od obale i da ne rizikuju svoje živote izlaganjem opasnim vremenskim prilikama.

Izvor: Adam Radosavljevic/shutterstock

Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama danas su u odvojenim akcijama, na Velikoj plaži kod Ade Bojane, spasili tri osobe koje su se na SUP daskama našle u opasnosti usled jakog istočnog vjetra na otvorenom moru.

"Spasilački skuter UPSUL-a sa spasiocem intervenisao je na udaljenosti od oko dva kilometra od obale, gdje se nalazio bračni par iz Srbije, koga je vjetar nosio ka otvorenom moru. U isto vrijeme spašena je i još jedna ženska osoba koja se, u istim otežanim vremenskim uslovima, nalazila na SUP dasci uz veoma jak istočni vjetar. Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj reakciji spasilaca, sve tri osobe su uspešno evakuisane na obalu“, saopšteno je iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

S obzirom na najave meteorologa da će i sutra duvati pojačan sjeverni vetar, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama apeluje na kupače i vlasnike plovnih objekata da se ne udaljavaju od obale i da ne rizikuju svoje živote izlaganjem opasnim vremenskim prilikama.

Sve prijave u vezi sa dešavanjima na moru mogu prijaviti se Pomorsko operativom centru na besplatan broj 129.

