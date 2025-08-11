U gradu u Crnoj Gori se jedva diše: Novi požari na više lokacija, zatvoren put ka Nikšiću (Foto)

Novi požari izbili su na više lokacija u Podgorici večeras.

U Crnoj Gori izbili su veliki požari danas u toku dana, a kako saznaju "Vijesti", nova žarišta stvorila su se večeras u Podgorici, prestonici Crne Gore. U gradu se teško diše, naročito nakon najnovijih požara koji su izbili na više lokacija.

Šef podgoričkih vatrogasaca Nikola Bojanović kazao je da je aktivan veliki požar u Gornjoj Gorici zbog koga je večeras zatvoren i magistralni put ka Nikšiću, a u međuvremenu je buknulo i u Kokotima, Smokovcu, Kučima, Zeti, Dahni... Bojanović je rekao da večeras imaju novo žarište i u Piperima, nakon što je požar u Đurkovićima popodne djelimično stavljen pod kontrolu.

Prema njegovim riječima, vatrogasci se konstantno bore sa vatrom. Strahuju od predstojeće noći i najveći neprijatelj im je jak vjetar koji rasplamsava plamen.

