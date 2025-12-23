logo
Robert Fico na rolerima: Premijer Slovačke na specifičan način obilježio otvaranje novog tunela

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Premijer Slovačke Robert Fico na rolerima je prošao kroz najduži tunel u Slovačkoj.

Rober Fico na rolerima prošao kroz najduži tunel Izvor: Instagram/robert.fico/Printscreen

Premijer Slovačke Robert Fico objavio je snimak na kojem se vozi rolerima kroz tek otvoreni drumski tunel Višnjove.

"Nisam htio da propustim priliku da ceo tunel pređem na rolerima", objasnio je Fico.

Inače, tunel Višnjove, dugačak 7,5 kilometara, predstavlja ključni dio nove deionice auto-puta D1 Lietavska Lučka - Dubna Skala ukupne dužine 13,5 kilometara i sada je najduži drumski tunel u Slovačkoj. Izgradnja tunela započeta je još krajem 1990-ih godina, uz brojne prekide i kašnjenja, trajala je više od 27 godina.

(MONDO)

Tagovi

Robert Fico

