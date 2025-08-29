Skandalozan govor slovačkog premijera: Citirao Hitlera, branio Putina i hvalio Sovjetski Savez

Slovački premijer Robert Fico izazvao je kontroverze nakon što je tokom govora na obilježavanju ustanka iz Drugog svjetskog rata parafrazirao Adolfa Hitlera. Uz citat nacističkog vođe, Fico je branio svoje odnose s Moskvom i najavio susret s Kim Džong Unom.

Martin Baumann / TASR / Profimedia

Slovački premijer Robert Ficocitirao je nacističkog vođu Adolfa Hitlera tokom obilježavanja godišnjice Slovenačkog narodnog ustanka (SNP). Istovremeno je branio svoju ovogodišnju posjetu Moskvi, kao i planirano putovanje u Kinu.

U govoru povodom državnog praznika Slovenačkog narodnog ustanka - oružanog ustanka antifašističkih snaga u Slovačkoj na kraju Drugog svjetskog rata - Fico je na bini u Banskoj Bistrici svoj nastup započeo podsjećanjem na Hitlera, iako je i sam priznao da ga "ne bi trebalo pominjati".

"Granica između Evrope i Azije nije Ural, već se nalazi tamo gdje se završavaju germanska plemena i gdje počinju Sloveni. Tu granicu moramo da pomjerimo što dalje na istok. Sama istorija je nama, Njemačkoj, dala pravo da sve te manje vrijedne narode granicu, pokorimo i iskoristimo za rad u korist njemačkog carstva", parafrazirao je Hitlera, ističući da je želio da ukaže i podsjeti na nacističke stavove prema Slovenima.

Nakon toga, osudio je fašizam i istakao da prijetnja nikada nije potpuno uništena - prema njegovim riječima, ona se samo skrivala tokom Hladnog rata. Fico je istakao značaj SNP-a i slobode koja je, kako je rekao, došla u Slovačku zahvaljujući Sovjetskom Savezu i pozvao na očuvanje "veličanstvene, suverene i slovačke" politike.

Premijer je dalje branio svoju ovogodišnju posetu Moskvi na proslavi završetka Drugog svjetskog rata, gdje je bio jedini visoki političar iz Evropske unije. Tamo je razgovarao i sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, koji je pokrenuo trogodišnju invaziju na Ukrajinu.

Fico, koji je česta meta kritika i na domaćoj i na međunarodnoj sceni zbog svojih proruskih stavova, rekao je da niko neće diktirati pravac njegove spoljne politike.

"Cijenim svaku žrtvu Drugog svjetskog rata", rekao je premijer.

Tokom svečanog govora, kritikovao je i svoje političke protivnike, koje je nazvao "slovačkim slugama", i potvrdio planirano učešće u proslavama završetka rata u Kini. Kako je najavljeno, trebalo bi ponovo da se sastane sa Putinom sljedeće nedelje, a očekuje se da će tamo stići i sjevernokorejski diktator Kim Džong Un.

