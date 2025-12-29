logo
Savjet ministara BiH usvojio odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe

Autor Dragana Božić
0

Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je usvojio odluku kojom je legalizovana upotreba kanabisa u medicinske svrhe.

Usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe Izvor: Shutterstock

"Nakon godina borbe, opstrukcija, upornosti, konačno! Vijeće ministara je usvojilo odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Kroz glavu mi prolazi prva konferencija u Parlamentu koju smo organizovali i na kojoj smo slušali svjedočanstva ljudi kojima je ulje kanabisa pomoglo. Pred očima su mi suze ljudi koji slušaju njihov vapaj za legalizovanjem lijeka. Prisjećam se svih sastanaka, gostovanja, lobiranja, molbi, svađa, 'upozorenja', poruka ljudi u potrebi, vrijedilo je", objavio je Magazinović.

Naveo je da je danas presretan i zahvalio svima koji su ovih godina učestvovali u borbi koja nije završena, prenosi Klix.ba.

"Najvažniji korak je napravljen, ali đavo je u detaljima. Nastavljamo dalje, ali sada je mnogo lakše. Hvala puno Irfanu Ribiću koji je bio moj pokretač da se uključim u borbu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Hvala ministrici Dubravki Bošnjak koja je našla način da zaobiđe opstrukcije i predloži odluku", napisao je Magazinović.

Ova odluka u praksi znači da je sada kanabis po pravilniku iz kolone 1 (strogo zabranjeno), prebačen u kolonu 2 (gdje je dozvoljeno korištenje pod strogom kontrolom).

U toj koloni su odavno opijum, morfijum i niz drugih sredstava koji se koriste u medicinske svrhe.

(Mondo)

