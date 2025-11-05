BiH pokreće proceduru za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe

Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrenulo je postupak kojim se omogućava upotreba kanabisa u medicinske svrhe, objavom prijedloga odluke o izmjeni Liste opojnih droga na portalu e-Konzultacije.

Izvor: Shutterstock

Time je započeto javno savjetovanje koje će trajati 15 dana, a građani, institucije i stručnjaci mogu dostaviti svoje prijedloge i komentare.

Predloženim izmjenama kanabis bi bio premješten iz tabele zabranjenih supstanci u tabelu pod strogim nadzorom, što znači da bi njegova proizvodnja, promet i upotreba bili dopušteni isključivo u medicinske svrhe, uz strogu kontrolu i na ljekarski recept.

Odluka je usklađena s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 2020. godine, kojom je kanabis uklonjen s liste posebno opasnih droga.

U Evropskoj uniji medicinska upotreba kanabisa već je regulisana u 21 državi, među kojima su Hrvatska, Njemačka, Italija, Francuska i Slovenija. U BiH je to i dalje zabranjeno, ali se preparati koji sadrže kanabinoide već mogu naći na tržištu – najčešće putem neslužbenih kanala, bez kontrole kvaliteta i sigurnosti.

Ministarstvo ističe da bi zakonsko uređenje ovog pitanja omogućilo pacijentima pristup sigurnim lijekovima i istovremeno suzbilo crno tržište.

Inicijativu je pokrenulo Ministarstvo civilnih poslova nakon što se Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH proglasila nenadležnom za izmjene liste. Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, koju vodi ministarka Dubravka Bošnjak, već je formirala radnu grupu koja radi na izmjenama zakona.

Na narednoj sjednici Komisije biće razmatrano i uvođenje novih psihoaktivnih supstanci na listu, s ciljem ažuriranja propisa koji nije mijenjan od 2012. godine. Ministarstvo poziva javnost da se uključi u savjetovanje i doprinese donošenju propisa koji će omogućiti sigurnu i kontrolisanu medicinsku upotrebu kanabisa u BiH.