Velika zapljena u Turskoj: Oduzeto 1,3 tone kanabisa vrijednog 19 miliona dolara

Velika zapljena u Turskoj: Oduzeto 1,3 tone kanabisa vrijednog 19 miliona dolara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Turska policija zaplijenila je 1,3 tone kanabisa u dvije velike operacije u carinskoj zoni Tekirdaga, u Mramornom moru, i na granici sa Grčkom, saopštile su vlasti.

U Turskoj zaplijenjeno 1,3 tone kanabisa Izvor: Shutterstock

Ministarstvo trgovine saopštilo je da su carinski i obavještajni timovi pokrenuli operacije nakon analize izvještaja i procjene rizika.

Timovi su pratili sumnjiva vozila koja ulaze u Tursku preko carinskih kontrolnih punktova, prenijela je agencija Sinhua.

Detaljne pretrage rezultovale su otkrićem 1,153 tone kanabisa u carinskoj zoni Tekirdaga i 173 kilograma na graničnom prelazu Ipsala.

Zvaničnici su rekli da zaplijenjena droga vrijedi oko 19,3 miliona dolara na crnom tržištu.

Istraga se nastavlja nakon pljenidbe narkotika. 

(Srna)

Tagovi

Turska kanabis marihuana

