Velika zapljena u Turskoj: Oduzeto 1,3 tone kanabisa vrijednog 19 miliona dolara

Turska policija zaplijenila je 1,3 tone kanabisa u dvije velike operacije u carinskoj zoni Tekirdaga, u Mramornom moru, i na granici sa Grčkom, saopštile su vlasti.

Ministarstvo trgovine saopštilo je da su carinski i obavještajni timovi pokrenuli operacije nakon analize izvještaja i procjene rizika.

Timovi su pratili sumnjiva vozila koja ulaze u Tursku preko carinskih kontrolnih punktova, prenijela je agencija Sinhua.

Detaljne pretrage rezultovale su otkrićem 1,153 tone kanabisa u carinskoj zoni Tekirdaga i 173 kilograma na graničnom prelazu Ipsala.

Zvaničnici su rekli da zaplijenjena droga vrijedi oko 19,3 miliona dolara na crnom tržištu.

Istraga se nastavlja nakon pljenidbe narkotika.

