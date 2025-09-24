Uhapšen diler u Zagrebu, zaplijenjeno više od 66 kg marihuane

Više od 66 kilograma marihuane zaplijenjeno je u Zagrebu, a uhapšen je dvadesetsedmogodišnjak.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Od osumnjičenog je zaplijenjen i novac za koji se sumnja da je zarađen preprodajom droge.

Tokom pretresa prostora i automobila koji osumnjičeni koristi pronađena su 63 paketa sa više od 66,7 kilograma marihuane, saopšteno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Osumnjičeni je s ciljem dalje preprodaje nabavljao veće količine marihuane koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u poslovnom prostoru na području Susedgrada u Zagrebu, prenose hrvatski mediji.

(Srna)