Uhapšen diler u Zagrebu, zaplijenjeno više od 66 kg marihuane

Autor Dragana Božić
Više od 66 kilograma marihuane zaplijenjeno je u Zagrebu, a uhapšen je dvadesetsedmogodišnjak.

Uhapšen diler u Zagrebu Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Od osumnjičenog je zaplijenjen i novac za koji se sumnja da je zarađen preprodajom droge.

Tokom pretresa prostora i automobila koji osumnjičeni koristi pronađena su 63 paketa sa više od 66,7 kilograma marihuane, saopšteno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Osumnjičeni je s ciljem dalje preprodaje nabavljao veće količine marihuane koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u poslovnom prostoru na području Susedgrada u Zagrebu, prenose hrvatski mediji. 

(Srna)

Zagreb marihuana hapšenje diler

