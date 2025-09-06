logo
Carinici razotkrili pakleni bunker: Kod državljanina BiH pronađeno više od 130 kilograma marihuane

Carinici razotkrili pakleni bunker: Kod državljanina BiH pronađeno više od 130 kilograma marihuane

Na graničnom prelazu Božaj carinici i policija otkrili su jedan od većih tovara narkotika u posljednje vrijeme. Uhapšen je E.Č. (46), državljanin Bosne i Hercegovine, kod koga je pronađeno čak 131 kilogram marihuane.

Kod državljanina BiH pronađeno više od 130 kilograma marihuane Izvor: MUP - UP

Na graničnom prelazu Božaj carinici i policija otkrili su jedan od većih tovara narkotika u posljednje vrijeme. Uhapšen je E.Č. (46), državljanin Bosne i Hercegovine, kod koga je pronađeno čak 131 kilogram marihuane.

"Droga je bila vješto sakrivena u specijalno napravljenom bunkeru u teretnom vozilu, sa elektronskim sistemom otvaranja. Prilikom kontrole, službenici Uprave carina su, koristeći skener i analizu rizika, otkrili 114 pakovanja zelene biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana",  potvrdjeno je za RINU.

Izvor: MUP - UP

 U akciju su se odmah uključili policijski službenici Odsjeka za borbu protiv droga i Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a po nalogu Višeg državnog tužilaštva uhapšen je vozač kamiona.

 Zaplijenjena droga biće vještačena u Forenzičkom centru Uprave policije u Danilovgradu, dok će uhapšeni uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu na dalju nadležnost zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije i carine poručuju da je ovom akcijom sprečeno krijumčarenje i tranzit narkotika prema Bosni i Hercegovini, te da će se pojačane kontrole na granicama nastaviti u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala.

(MONDO)

