Državljaninu BiH na granici s Hrvatskom oduzet keks s THC-om

Hrvatska policija pronašla je keks sa THC-om kod državljanina BiH, prilikom kontrole autobusa na graničnom prelazu Slavonski Šamac, kojim je putovao.
Policija je sinoć kontrolisala autobus registarskih oznaka BiH na izlazu iz Hrvatske, saopšteno je iz Policijske uprave brodsko-posavske.
Kontrolom putnika i prrljaga, kod dvadesetčetvorogodšnjeg državljanina BiH pronađena su dva keksa od 133 grama koja su sadržala THC.
Putniku je uručen prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o suzbijanju zloupotrebe droge.
(Srna)