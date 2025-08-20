Državljaninu BiH na granici s Hrvatskom oduzet keks s THC-om

Hrvatska policija pronašla je keks sa THC-om kod državljanina BiH, prilikom kontrole autobusa na graničnom prelazu Slavonski Šamac, kojim je putovao.

Izvor: Shutterstock

Policija je sinoć kontrolisala autobus registarskih oznaka BiH na izlazu iz Hrvatske, saopšteno je iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Kontrolom putnika i prrljaga, kod dvadesetčetvorogodšnjeg državljanina BiH pronađena su dva keksa od 133 grama koja su sadržala THC.

Putniku je uručen prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o suzbijanju zloupotrebe droge.

(Srna)