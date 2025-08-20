logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Državljaninu BiH na granici s Hrvatskom oduzet keks s THC-om

Državljaninu BiH na granici s Hrvatskom oduzet keks s THC-om

Autor Dragana Božić
0

Hrvatska policija pronašla je keks sa THC-om kod državljanina BiH, prilikom kontrole autobusa na graničnom prelazu Slavonski Šamac, kojim je putovao.

Državljaninu BiH na granici s Hrvatskom oduzeti keksi s THC-om Izvor: Shutterstock

Policija je sinoć kontrolisala autobus registarskih oznaka BiH na izlazu iz Hrvatske, saopšteno je iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Kontrolom putnika i prrljaga, kod dvadesetčetvorogodšnjeg državljanina BiH pronađena su dva keksa od 133 grama koja su sadržala THC.

Putniku je uručen prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o suzbijanju zloupotrebe droge. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

policija granica marihuana

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ