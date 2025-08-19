logo
Beogradska policija zaplijenila dvije tone marihuane, uhapšene dvije osobe (FOTO)

Beogradska policija zaplijenila dvije tone marihuane, uhapšene dvije osobe (FOTO)

Autor Aleksandar Blagić
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se o akciji zaplijene velike količine marihuane u Beogradu.

Beogradska policija zaplijenila dve tone marihuane Izvor: MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem o akciji zaplijene dvije tone marihuane u Beogradu. Uhapšene su dvije osobe.

"Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplijenili oko dvije tone marihuane i uhapsili dve osobe, koje se sumnjiče da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplijenili su ukupno oko dvije tone marihuane i uhapsili M. S. (28) i I. I. (47), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni su uhapšeni na teritoriji Beograda prilikom primopredaje 50 kilograma marihuane, a policijski službenici su potom pronašli vozila u kojima je skladištena droga i u njima zaplijenili preostalu količinu marihuane. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju.

