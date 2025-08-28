"Svuda je miris, zapravo smrad": Novak iskren u Njujorku, morao je da kaže šta mu smeta

Novak Đoković istakao je da nije oduševljen zbog mirisa marihuane koji se širi Njujorkom.

Izvor: Screenshot/YouTube/@usopen

Novak Đoković je u Njujorku, gdje igra 19. put na US openu. Svih ovih godina, a posebno posljednjih nekoliko, jednostavno je nemoguće a ne spomenuti temu mirisa merihuane. I više nije pitanje mjesta na kojem se pojavljuje, sad je to stvar intenziteta, a o tome je posvjedočio i sam Đoković.

Najbolji teniser svih vremena obezbijedio je treće kolo US opena, nakon što je bio bolji od Zakarija Svajda. Naredni rival biće mu Kameron Nori, ali dok čeka susret koji ga približava 25. grend slem tituli, Novak je bio upitan da prokomentariše miris koji se širi Njujorkom. Bio je iskren Đoković - igrači moraju da se naviknu, ali daleko od toga da je prijatno.

"Naravno da se osjeća, i to više nego na drugim mjestima. Neko to primjećuje više neko manje. Ja konkretno nisam ljubitelj tog mirisa, zapravo smrada. Osjeća se na svim mjestima, od treninga do meča. Tako je - kako je", rekao je Đoković na konferenciji za štampu.

Kako izgleda Novakov put na US openu?

Novak Đoković plasirao se u treće kolo US opena i to znači da je pet pobjeda daleko od novog grend slema.