logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Svuda je miris, zapravo smrad": Novak iskren u Njujorku, morao je da kaže šta mu smeta

"Svuda je miris, zapravo smrad": Novak iskren u Njujorku, morao je da kaže šta mu smeta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Novak Đoković istakao je da nije oduševljen zbog mirisa marihuane koji se širi Njujorkom.

Novaku Đokoviću smeta miris marihuane Izvor: Screenshot/YouTube/@usopen

Novak Đoković je u Njujorku, gdje igra 19. put na US openu. Svih ovih godina, a posebno posljednjih nekoliko, jednostavno je nemoguće a ne spomenuti temu mirisa merihuane. I više nije pitanje mjesta na kojem se pojavljuje, sad je to stvar intenziteta, a o tome je posvjedočio i sam Đoković.

Najbolji teniser svih vremena obezbijedio je treće kolo US opena, nakon što je bio bolji od Zakarija Svajda. Naredni rival biće mu Kameron Nori, ali dok čeka susret koji ga približava 25. grend slem tituli, Novak je bio upitan da prokomentariše miris koji se širi Njujorkom. Bio je iskren Đoković - igrači moraju da se naviknu, ali daleko od toga da je prijatno.

"Naravno da se osjeća, i to više nego na drugim mjestima. Neko to primjećuje više neko manje. Ja konkretno nisam ljubitelj tog mirisa, zapravo smrada. Osjeća se na svim mjestima, od treninga do meča. Tako je - kako je", rekao je Đoković na konferenciji za štampu.

Kako izgleda Novakov put na US openu?

Novak Đoković plasirao se u treće kolo US opena i to znači da je pet pobjeda daleko od novog grend slema.

  • 1. kolo - Tijen (3:0)
  • 2. kolo - Svajd (3:1)
  • 3. kolo - Nori
  • 4. kolo - Tijafo/Rune
  • četvrtfinale - Fric/Menšik
  • polufinale - Alkaraz/Šelton
  • finale - Siner/Zverev

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis US open marihuana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC