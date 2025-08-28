logo
"Ne želite da znate kroz šta prolazim": Novak Đoković priznao zašto se loše osjeća na US openu 1

"Ne želite da znate kroz šta prolazim": Novak Đoković priznao zašto se loše osjeća na US openu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Novak Đoković otvorio dušu novinarima poslije pobjede protiv Zakarija Svajde, u meču US opena u kojem se ponovo mučio.

Novak Đoković o pobjedi na US openu protiv Zakarija Svajde Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Novak Đoković nije glatko ušao u 3. kolo US opena, jer se u srijedu na momente veoma mučio protiv anonimnog Amerikanca Zakarija Svajde. O svom nastupu, izgubljenom prvom setu (6:7) i oscilacijama iskreno je pričao poslije meča.

"Nisam zadovoljan svojim nivoom tenisa. Ipak, znate da ima ovakvih dana u kojima ne igrate najbolje, ali samo nađete način", rekao je Novak poslije trijumfa u drugoj rundi 3:1 u setovima.

"U ovom trenutku samo pokušavam da riješim zagonetku kada sam na terenu", dodao je on.

Te njegove riječi mogu da zabrinu i da dovedu u pitanje koliko je motivisan, ali Đoković naglašava da to ne bi trebalo da bude tema. Njegov problem je očigledan - još ne igra dobro koliko bi htio i koliko može.

"Ne uživam jer ne igram dobro"

"Nije da ne mogu da osjetim radost na terenu, dok se takmičim. Uživam u takmičenju, ali ne uživam u tome da ne igram dobro", precizirao je najveći teniser svh vremena.

Naredni protivnik Novaku Đokoviću biće Britanac Kameron Nori, koji je ušao u 3. kolo u dramatičnom četvoročasovnom meču. Srbin zna da će morati bolje.

"Zbog svega navedenog stavljam dodatni pritisak na sebe i na svoj tim, da bih bio bolji sljedećeg dana i na sljedećem meču. Nije stvar motivacije, već toga da prolazim kroz neke stvari. Ne želite da znate detalje onoga kroz šta prolazim i šta govorim sebi", kazao je Novak Đoković.

Novak je protiv Svajde izgubio prvi set, u trećem pri rezultatu 1:1 u setovima bio "na konopcima" pri rezultatu 3:1 za Amerikanca i pri njegovom servisu... Međutim, kao mnogo puta u karijeri našao je način i opravdao ulogu velikog favorita protiv 145. tenisera svijeta.

