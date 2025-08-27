logo
Đoković daleko od penzije: Novak briljantnim poenom podigao publiku na noge u Njujorku

Novak Đoković još jednom je pokazao da nije za penziju.

Đoković sjajan poen protiv Svajde Izvor: Screenshot/Twitter/@DjokovicFan_

Novak Đoković takmiči se na US openu i ovo njegovo 20. učestvovanje na velikom turniru u Njujorku, što ukazuje na zrele igračke godine. Međutim, igra koju na terenu pokazuje demantuje sve tvrdnje da bi najbolji teniser svih vremena trebalo da ode u penziju, jer tokom poena godine ne dolaze do izražaja.

Tokom susreta sa Zakarijem Svajdom, u kojem je slavio, Đoković je na maestralan način došao do poena. Nije Srbin najbolje startovao ispustio je prvi set, ali je već u drugom popravio situaciju, u samoj završnici drugog seta, dok je vodio 5:3 i 15:0, Novak nije strahovao da izađe na mrežu.

Bio je Srbin na servisu i lopticu poslao duboko u polje rivala, ali je Svajd uspio da vrati, uslijedila je razmjena, a onda i vrlo dobar udarac mladog Amerikanca - bolje nije mogao. Međutim, to nije bilo dovoljno za razmenu sa Novakom, pošto je u najatraktivnijem poenu na meču, poslao je lopticu u samu ivicu terena, ali Novak je uspio da stigne i vrati lopticu na drugu stranu - dovoljno duboko u polje, da rival ne može da je vrati.

Gotovo sva publika skočila je odmah po odigravanju poena, nema sumnje da se svima dopalo ono što su vidjeli. Jer iako Novak u šali važi za 'dedu' na terenu u ovom poenu pokazao je da je daleko od penzije i nadigrao je mladog Amerikanca koji ima svega 22 godine.

Tagovi

Tenis Novak Đoković US open

