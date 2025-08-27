Ivanišević uporedio Sinera i Alkaraza sa Đokovićem: Hrvat tvrdi ono što malo ko smije

Goran Ivanišević predviđa kako će izgledati tenis poslije Novaka Đokovića.

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević govorio je o udarnom teniskom dvojcu Karlos Alkaraz - Janik Siner. Španac i Italijan su kombinovano osvojili sedam posljednjih grend slemova, a hrvatski stručnjak je pokušao da pronađe sličnosti sa najboljim teniserom u istoriji koga je godinama trenirao.

Ivanišević je identifikovao porodicu kao ključni faktor uspjeha Alkaraza i Janika Sinera, a takođe je otkrio i koji je od njih "nasljednik" Novaka Đokovića.

"Oni su dva potpuno različita igrača. Mislim da imaju izuzetno normalne porodice. U tenisu nikada nisam vidio luđe porodice, svi se miješaju i nije lako igračima", rekao je osvajač Vimbldona iz 2001. i bivši svjetski broj 2.

Goran je imao priliku da upozna porodice nadolazećih teniskih zvijezda koji kao motivaciju imaju Novaka, Rodžera i Rafu.

"Njih dvojica, imaju nevjerovatne porodice. Sinerov otac nije čak ni došao da gleda Rolan Garos jer je radio. Alkarazovi majka i otac su dvije najljubaznije osobe koje sam ikada upoznao u životu. I tako su fini. Alkaraz se igra, on je kao malo dijete u parku, uživa, smije se. Prelijepo je gledati".

Siner nasljednik Novaka Đokovića?

Ivanišević je godinama proučavao srpskog asa i nadograđivao njegovu igru, pa njegove riječi imaju težinu kada govorimo o Sineru kao igraču sličnog "kalibra".

"Janik je više kao Novak, njihova igra je slična. Kada te Siner zgrabi, gotov si. Alkaraz se igra sa tobom, pusti te, pa se vrati", ocijenio je Hrvat.

Smatra da će Janik i Karlos dominirati svjetskim tenisom u narednih 10 ili 15 godina.

"Ali njihovo okruženje je normalno. Tenis je proces, nikad ne znaš kada će se desiti dobre stvari. I zato će, po mom mišljenju, ova dvojica biti jedan i dva narednih 10 godina, možda 15. Ne znam ko će biti jedan, ko će biti dva, ko će osvojiti više grend slemova", zaključio je Hrvat.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!