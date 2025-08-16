"Rekao je to kad smo ugasili kamere": Goran Ivanišević joj se povjerio, ona sve iznijela u javnost

Hrvatski trener Goran Ivanišević imao je dvije neuspešne saradnje sa Elenom Ribakinom i Stefanosom Cicipasom.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević nema sreće u poslu nakon prekida saradnje sa srpskim asom. Nedavno je dobio otkaz kod Stefanosa Cicipasa, pošto su sarađivali samo nekoliko nedjelja tokom priprema za Vimbldon i dvije nedjelje turnira. Prethodno je bio dio stručnog štaba Kazahstanke Elene Ribakine, ali je zbog kontroverzi odlučio da mu tu nije mjesto.

Nakon što je šampionka Vimbldona iz 2022. godine objavila da se u njen tim vraća Stefano Vukov, to je automatski značilo da je Ivanišević svoju "misiju" završio. Hrvatski as je specijalista za travu, upravo je na toj podlozi i osvojio jedinu grend slem titulu, dok je zaslužan i za Đokovićeve uspjehe na Vimbldonu.

Ko zna dokle bi Ribakina stigla, da je imalo malo više strpljenja za Ivaniševića. Sada je isplivalo mišljenje Gorana Ivaniševića o nekadašnjoj "učenici", a on je sve to otkrio kada su se kamere ugasile.

Bivša svjetska broj pet Ana Čakvetadze otkrila je šta joj je Ivanišević nedavno rekao o Ribakini kada ga je intervjuisala.

"Kada smo intervjuisali Gorana Ivaniševića, rekao je van kamere: 'Ne razumijem, ona (Ribakina) ima tako nevjerovatnu igru, trebalo bi da osvaja više turnira na travi, ne jedan Vimbldon, već bar tri do četiri'",rekla je Čakvetadze u podkastu sa koleginicom, bivšom ruskom teniserkom Dinarom Safinom.

Jedino oglašavanje neposredno poslije prekida saradnje bilo je zvanično: "Nakon našeg probnog perioda koji je završen Australijan openom, želim Eleni i njenom timu puno sreće u daljem razvoju", našisao je šampion Vimbldona iz 2001.

Šta dalje?

Goran Ivanišević trenutno nema angažman pošto je dobio otkaz od Stefanosa Cicipasa koji je za prvog trenera vratio svog oca Apostolosa Cicipasa. On je uvijek dobra opcija za tenisere koji žele da unaprijede svoju igru na travi, a nedavno je legendarna Australijanka Rene Stabs predložila da preuzme brigu o karijeri Danila Medvedeva.

