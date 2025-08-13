Goranu Ivaniševiću niko nije vjerovao: Sve je predvidio još 2019. godine, Đoković ga nije izneverio

Obistinilo se "proročanstvo" Gorana Ivaniševića o "velikoj trojci".

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković je ispisao istoriju "bijelog sporta" i osvojio rekordne 24 grend slem titule, napram Nadalovih 22, odnosno Federerovih 20. Švajacarac i Španac su "okačili reket o klin", dok će Srbin imati šansu da sruši apsolutni rekord Margaret Kort i stigne do magične brojke 25. Niko nije mogao da nasluti da će Novak u konkurenciji sa najvećim rivalima, Nadalom i Federerom završiti kao najtrofejniji, osim jednog čovjeka, Gorana Ivaniševića.

Hrvatski stručnjak koji je sarađivao sa Đokovićem u periodu od 2019. do 2024. godine predvidio je dešavanja na ATP turu i prognozirao da će Đoković biti najtrofejniji član "velike trojke".

"Za mene, ako svi igraju najbolje što mogu u 10 mečeva, rekao bih da Novak dobija najmanje osam mečeva. On je najkompletniji igrač od njih trojice", rekao je Ivanišević u septembru 2019. godine.

Đoković je u tom momentu imao 16 grend slem titula, dok je Nadal upravo obezbijedio svoju 19. grend slem titulu u Njujorku. Ipak, Hrvat je znao da Novak može da ga stigne i prestigne.

"Rafa će definitivno osvojiti još nekoliko Rolan Garosa i sigurno će preći 20. Novak će preći 20", izjavio je Ivanišević koji je najavio kraj dominacije Rodžera Federera.

"Federera nikada ne treba potcijeniti. On će i dalje razmišljati o Vimbldonu (finale 2019, gdje je Federer imao dva šampionska poena protiv Đokovića), kada su ljudi već govorili da ima 21 (grend slem)", rekao je Ivanišević.

Srpski as je u međuvremenu osvojio tri titule na Australijan openu (2020, 2021. i 2023), dve titule na Rolan Garosu (2021. i 2023), dvije titule na Vimbldonu (2021. i 2022.) i jednu na US Openu (2023).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!