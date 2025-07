"Njega samo tata može da trenira": Goran Ivanišević se prvi put oglasio o rastanku sa Cicipasom

Goran Ivanišević je progovorio o prekidu saradnje sa Stefanosom Cicipasom.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Nije mngo potrajala saradnja Gorana Ivaniševića i Stefanosa Cicipasa. Proslavljeni hrvatski teniser, osvajač zlata na Olimpijskim igrama i čovjek koji je podigao možda i najspektakularniju titulu na Vimbldonu ikada sada se oglasio povodom toga.

Nakon godina rada sa Novakom Đokovićem koji je sam sebi najveći kritičar nije lako bilo da se radi sa Cicipasom koji je po svemu sudeći saradnju prekinuo zbog jednog intervjua u kome je Hrvat iznio niz kritika na njegov račun.

"Trebalo je da budem u Torontu, ali biću na Čiovu", uz osmijeh je rekao pred otvaranje ATP turnira u Umagu. Zatim je detaljno pričao o rastanku sa Cicipasom.

"Juče smo se čuli, da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče posljednjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugom, on je odlučio ponovno da pokuša sa tatom. Ja iskreno, najiskrenije ovo mislim, jedina osoba koja može njega da trenira je njegov tata. S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je porodični projekat. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gdje jeste. I juče sam mu rekao da se ništa neće promijeniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži", rekao je on.

Da li su kritike razlog rastanka?

"To se naduvalo, niti sam ga uvrijedio... Sve sam ja to njemu rekao, nije da sam mu to govorio iza leđa.Sad je ispalo da više ništa ne smiješ ni da kažeš. Iskreno sam to rekao, da napravim neki efekat. Takva je to generacija. Nažalost, tako je, svi to vide. Osjeća i on to sam, i zna. Ako nisi psihički, fizički, mentalno spreman. Pogotovo mentalno da igraš par sati s najboljima, onda nemaš šanse da igraš tenis. On mentalno jednostavno na Vimbldonu nije bio spreman da igra, nadam se da će da uspije da pronađe taj put. Želim mu sve najbolje, znamo koje je on rezultate imao, nije on zaboravio da igra tenis", dodao je Ivanišević.

