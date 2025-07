Novak Đoković nesvjesno "upropastio" Gorana Ivaniševića: Niko na svijetu to ne može da podnese

Goran Ivanišević navikao je da sa Novakom Đokovićem bude otvoren, kritički nastrojen, baš zato što je to tražio najveći teniser svih vremena. Kada to pokuša Ivanišević sa drugim teniserima i teniserkama, vidi da su "mekani" i ne ide.

Novak Đoković često je vikao na svoj stručni štab i tražio je od Gorana Ivaniševića da mu direktno kaže šta treba da radi, da sa njim bude oštar u komunikaciji koliko je i on sam, da bude spreman da ga iskritikuje kada to mora, međutim izgleda da to ne vole baš svi teniseri i teniserke.

To je na teži način saznao Goran Ivanišević koji je poslije odlaska iz Novakovog tima neko vrijeme bio bez angažmana, a onda je trenirao Jelenu Ribakinu i Stefanosa Cicipasa i malo je reći da nisu "kliknuli". Sa teniserkom koja predstavlja Kazahstan završio je saradnju poslije samo mjesec dana, dok je Stefanos Cicipas imao strpljenja za dva mjeseca, poslije čega je morao da potpiše otkaz.

Problem kod oboje bio je u tome što nisu navikli na Ivaniševićeve metode, i potpunu otvorenost u tom odnosu, kao što je bio slučaj sa Novakom. Tako su se očas posla vratili "bivšima" - Jelena Ribakina je pozvala Stefana Vukova, a Stefanos Cicipas odlučio se da ponovo sarađuje sa svojim ocem Apostolosom.

Šta je Cicipas zamjerio Ivaniševiću?

Stefanos Cicipas nekad je bio teniser iz samog vrha, borio se za grend slemove, stalno bio u završnici, ali već neko vrijeme ima ozbiljne probleme. Počeli su svađom sa ocem Apostolosom, pa je izgubio fokus zbog ljubavne veze sa Paolom Badosom i još su nedavno opet raskinuli, i zato je trenutno tek 29. na ATP listi.

Zato je Ivanišević pristao da ga trenira kako bi to ispravio, a onda je ostao šokiran viđenim: "On želi, ali ne radi ništa. Sve 'hoću, hoću', ali ne vidim ja taj pomak. Hoće li to uspjeti, mora da riješi ta leđa. Šokirao sam se, nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim koljenom sam spremniji troduplo od njega. Ne znam šta je on radio godinu, ali ovo je baš loše", rekao je za vrijeme Vimbldona Goran Ivanišević za "Sport Klub" i ta izjava jako je zasmetala Cicipasu.

Baš zato što ne želi da mijenja ništa kod sebe i razmišlja samo o imidžu u javnosti, Cicipas je otpustio Ivaniševića koji je izgleda "previše Balkanac" za njega i zato ne mogu da sarađuju.

"Diktatorski" pristup nije za Cicipasa

"Kada radim sa pravim ljudima koje ja biram i sa kojima se osjećam komforno. To ne znači da prestanem da treniram kad god želim ili da sam odredim koliko ću da vježbam, to su oni koji imaju zajedničku liniju, koji znaju koliko naporno radimo i šta želimo da postignemo kroz rad koji ulažemo, ali i da održavaju prijateljsku atmosferu tokom svega toga. Veoma je teško imati diktatore i ljude koji negativno govore i ne osjećate se kao da su vam bliski kao porodica. Mogućnost da iz ovoga izgradim porodicu, ljude koji neće samo raditi sa vama na teniskoj strani već će vam biti i prijatelji nakon karijere je nešto što zaista želim da izgradim. Mog trenera Freda želim da sačuvam do kraja života. On nije samo osoba koja će biti sa mnom narednih 10 godina, on je član moje porodice," rekao je Cicipas samo dan prije nego što će javnosti objaviti da se rastaje sa hrvatskim trenerom Goranom Ivaniševićem.

Hoće li Ivanišević više nekoga trenirati?

Jedan od najtrofejnijih teniskih trenera današnjice Goran Ivanišević dobro će razmisliti prije nego što "uplovi" u sljedeći projekat zbog negativnog iskustva sa Ribakinom i Cicipasom, ali biće i dosta tenisera i teniserki koji će biti oprezni sa njim - posebno ako znaju da ne mogu da podnesu šta je Novak Đoković.

Dok je trenirao najvećeg svih vremena, Đoković je osvojio 29 trofeja od 2019. do 2024. godine, posle čega su se rastali zbog zasićenja. To i nije čudo poslije devet grend slemova... Inače, trenirao je još i Čilića, Berdiha i Raonića.

