"Sramotno, očajnički potez Sinera": Italijan na žestokom udaru zbog Đokovića

Navijači ismijavaju Janika Sinera jer je pokušao da iskopira Novaka Đokovića.

Izvor: Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Nema sumnje ko je najveća zvezda na ovogodišnjem US Openu. Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je izašao iz svoje "zone komfora", promeijnio je imidž, uživa u popularnosti i druženju sa navijačima, a snimak na kome ga juri horda fanova ulicama Njujorka dovoljno govori o statusu koji tamo ima. Da mu ostali rivali nisu ni blizu govori i "očajnički" potez Janika Sinera koji nije prošao neopaženo među Novakovim pristalicama.

Naime, Italijan je pokušao da "iskopira" Srbina, ali je utisak da i nije baš uspio u tome. Đoković se probijao kroz masu kako bi stigao do radnje "Lakosta", što je jedna u nizu briljantnih kampanji, dok su "Najk" i Siner samo blijeda kopija.

Jannik Sinner’s ability to aura farm just by walking in New York City needs to be studied…



The US Open officially starts today, because the best player in the world is playing.pic.twitter.com/9qJK8tye3d — Massimo (@mxss1mo)August 26, 2025

Sami procijenite...

Video 1;



Novak Djokovic trying to get to the Lacoste store in New York.



Video 2;



Jannik Sinner trying to get to the Nike store in New York.



The streets know.#novakdjokovicpic.twitter.com/mXFCQfliBN — Pavvy G (@pavyg)August 26, 2025

Đokovićevi fanovi su bili neumoljivi sa komentarima na račun prvog tenisera svijeta.

"Toliko sramotno, očajnički su pokušali da rekreiraju Đokovićevu scenu kada je bukvalno bio opkoljen kao rok zvijezda na ulicama prije neki dan", napisao je jedan navijač.

"Nikoga nije briga za njega. Ne može se porediti sa dočekom Đokovića na Lakost događaju u Njujorku", dodao je drugi navijač.

"Bukvalno niko ko prođe pored njega ne zna ko je on. Jedini razlog zašto ga malo ljudi uopšte pogleda je taj što ga neko snima, kao i nekoliko ljudi u njegovom timu koji pokušavaju da mu se oslobode put (bez ikakvog razloga, moram dodati). Zapravo je to veoma sraman video", primijetio je jedan navijač.

Najbolja reklamna kampanja Lakost

Poznati francuski brend "Lakost" koji je glavni sponzor Novaka Đokovića odlučio se na revolucionaran korak pred početak US Opena. Naime, oni su svoj prepoznatljivi logo "krokodila" zamijenili "kozom" - GOAT što simbolizuje najboljeg svih vremena. U pitanju je posebna kolekcija dizanirana u čast osvajača 24 grend slem titule koji bi u Njujorku mogao do apsolutnog teniskog rekorda.

Usput su dizajnirali posebnu i jaknu koji je srpski šampion nosio u prvom kolu US Opena. Uz događaj organizovan u Njujorku, definitivno su odradili perfektnu reklamnu kampanju.

From a to the .

Discover a collection that celebrates@DjokerNole: a one-of-a-kind player whose career is defined by passion, perseverance, and greatness.pic.twitter.com/QrOX0OjI6B — Lacoste (@Lacoste)August 22, 2025

