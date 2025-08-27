"Vidjela je moje najgore strane": Novak Đoković nikad iskrenije o odnosu sa suprugom Jelenom

"Teško mi je da pokažem sve što osjećam - ljubav i zahvalnost prema njoj".

Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković biranim riječima govorio je o supruzi Jeleni sa kojom je uplovio u ljubav prije 20 godina. Sada imaju stabilan brak, dvoje djece i pregršt uspomena, ali nije uvijek sve izgledalo tako idealno. Novak je njihovu vezu koja traje još iz tinejdžerskih dana opisao kao putovanje koje proživljavaju iz dana u dan, trudeći se da je nadograde i što uspješnije prebrode "izazovna vremena".

Novak kaže da je Jelena jedna od malobrojnih osoba koja je u stanju da mu kaže ono što ne želi da čuje, a da on to prihvati na pravi način. Ona je njegova snaga i oslonac i njenoj intuiciji vkeruje više nego sebi.

"Hvala ti što si me pitao o mojoj ženi. Zajedno smo od moje 18. godine, njene 19, veoma dugo smo zajedno. Prošli smo kroz različite faze tokom ovih godina. To je jedina ozbiljna veza koju sam ikada imao. Ona je moja stijena, ona je vidjela moje najgore i najbolje strane. Vidjela je mogu evoluciju, bio je to izazov na svakom nivou, odrasli smo zajedno, imamo dvoje prelijepe djece i dalje rastemo i mijenjamo se. Imamo izazove, vjerujem da ih imaju svi parovi, ali mislim da imamo nevjerovatnu bazu i oslonac. Kada imamo izazovna vremena, uvijek se vraćamo tome. Pitamo se 'Zašto smo zajedno? Ko smo mi kao ljudi? Koliko smo odrasli? Da li je budućnost koju vidimo budućnost koju vidimo zajedno?' Sve što radimo, radimo zajedno, svi projekti koje radimo, u sve je ona umiješana i jako mi je bitno njeno mišljenje, da imam povratnu informaciju. Ona je jedina u mom životu, osim braće i jednog ili dva prijatelja, koja je u stanju da mi kaže stvari koje možda ne želim da čujem. Stavlja na probu moja razmišljanja, moje odluke i više puta je njena intuicija bila tačna, a moja nije (smijeh), moram to da kažem", rekao je Đoković u podkastu kod Džeja Šetija.

Potom je odao priznanje svim ženama i majka, pored Jelene, do neba je zahvalan majci Dijani koja je podnijela dosta žrtvi dok je odgajala trojicu sinova.

"Ona je nevjerovatan partner u cijelom ovom putovanju, privatno, emocionalno, romantično, kao roditelj. Ja sam još uvijek na ovom nivou zbog podrške koju mi ona pruža, podsjećam sebe na to često.Odrastao sam sa dva mlađa brata u jako malom stanu, gledao sam šta je moja majka radila za porodicu i šta žene rade da održe porodice zajedno. One donose nevjerovatnu energiju i snagu u naš život, daju nam krila za sve ono što radimo van kuće. Prošli smo kroz sva ova putovanja zajedno kao djeca, tinejdžeri, ozbiljniju vezu, onda smo se vjerili, uslijedio je brak, sada imamo dvoje djece. Teško je da pokažem sve što osjećam, ljubav i zahvalnost prema njoj", rekao je emotivni Đoković.

