"Cijeli svijet mi se srušio": Đoković progovorio o najgorem momentu u karijeri

Novak Đoković se podsjetio najtežeg momenta u karijeri kada je poražen na Olimpijskim igrama u Riju 2016.

Izvor: SK/X/printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković podsjetio se najtežeg momenta u karijeri tokom gostovanja u podkastu kod britansko-indijskog autora Džeja Šetija. To je bez dileme njegov poraz od Huana Martina Del Potra na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine kada je poklekao već na samom startu turnira sa 7:6 (4) 7:6 (2).

Srbin je najteži i najblistaviji momenat doživio upravo na Olimpijskim igrama, a između je prošlo čak osam godina.

"Olimpijske igre, kada sam izgubio u Rio De Žaneiru 2016. godine. Borio sam se sa povredom zgloba, nisam znao da li ću igrati ili ne, izgubio sam od Del Potra, mog dragog prijatelja koji je poslije osvojio srebrnu medalju za svoju zemlju. Izgubio sam u prvoj rundi u dva seta poslije dva taj-brejka. Bilo je super emotivno jer, Olimpijske igre, predstavljam svoju zemlju, podržava me cijeli stadion, vjerovatno sam bio u "piku" svoje karijere. U tom momentu sam imao osvojena sva četiri grend slema bio sam na vrhuncu svoje karijere. Vježbao sam nekoliko dana, nisam mogao da promašim loptu, razmišljam 'ovo je moje vrijeme, niko ne može da me pobijedi'. I onda, jedan ili dva dana prije meča, počeo sam da osjećam nešto u zglobu, počeo sam da sumnjam u sebe, počeo sam da se pitam da li treba da igram ili ne, imao sam jako težak žrijeb, Del Potro u prvoj rundi", podsjetio se Đoković i nastavio u dahu:

U tom momentu mu se svijet srušio. "Izgubio sam u jako neizvjesnom meču, bio je to momenat kada mi se cijeli svijet srušio. Zanimljivo je to što ste pitali, nikada nisam razmišljao o tome. Najbolji i najgori momenat u karijeri sam doživio na Olimpijskim igrama. Olimpijske igre se dešavaju svake četiri godine, svaki drugi turnir imate šansu da osvojite svake godine, ali tu morate da budete najbolji da biste osvojili medalju", rekao je Novak.

Iako je čekao dva olimpijska ciklusa da bi osvojio jedino odličje koje mu je falilo, vrijedilo je. Đoković je prošle godine u Parizu u finalu slavio protiv Karlosa Alkaraza i još jednom ispisao istoriju bijelog sporta. Dok ga mnogi teniski stručnjaci šalju u penziju već u januaru kada je na programu Australijan Open, on ne krije da su mu cilj Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.