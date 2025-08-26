"Pogledajte ga, to ne može da se lažira": Rodik stavio Novaka na stub srama, a sad ga prvi brani

Endi Rodik nekada je optuživao Novaka Đokovića da lažira povrede, a sada se prvi javio da ga brani od napada na US Openu.

Novak Đoković pobjedom je startovao na US Openu protiv talentovanog Lernera Tijena (3:0), međutim ponovo je imao fizičkih problema zbog kojih se mučio u drugoj polovini meča. Mnogi navijači su ga zbog toga kritikovali, napali da pravi samo alibi ako ne osvoji turnir, međutim ima srećom i onih koji razmišljaju zdravorazumski.

Jedan od njih je legendarni teniser Endi Rodik koji je komentarisao meč i primijetio je, na osnovu ličnog iskustva, koliko se Nole mučio u kretanju zbog problema sa žuljevima. A nije mu bilo dobro kada ih je vidio na ekranu.

"Žulj je izgledao grozno. Ne možete da lažirate uslove u kojima igrate. Nisam znao da ga ima, a onda je izuo patike. Polovina kože na stopalu mu je visila. Odvratno je izgledalo", otvoreno je rekao Endi Rodik koji je zbog toga razumio i taktiku kojoj je pribjegao srpski as.

"Uspio je da umanji bol tako što je igrao kraće poene. Sada ima dva dana odmora, dovoljno da se oporavi, ali meni bi to bio ogroman problem. Svaka mu čast što je sve izdržao", dodao je Rodik.

Kako je Rodik nekada optuživao Đokovića?

I dok ovoga puta vjeruje Novaku Đokoviću da govori istinu, Endi Rodik je na početku njihovog rivalstva bio vrlo neprijatan prema srpskom tenisu da su se čak i fizički sukobili u svlačionici.

Između ostalog, Rodik je bio taj koji je započeo "trač" da Novak Đoković lažira povrede još prije dvadesetak godina, ali od onda se izgleda mnogo toga promijenilo: "Ma kod njega su problem i leđa, i kukovi, i grčevi. Ptičiji grib, Antraks, SARS, uobičajeni kašalj i prehlada. Ima ih zaista mnogo. Znate, ili je nabrži da pozove trenera, ili je najhrabriji momak svih vremena. Na vama je da odlučite. Ja se osjećam dobro, on trenutno ima 16 povreda...", kazao je Endi Rodik 2008. godine na US Openu, nakon čega ga je Srbin pobijedio 3:1.

Šta je Đoković rekao o povredi?

"Sreća je što imam dva dana odmora. Nisam povrijeđen, ali samo sam se dosta mučio da ostanem u dugim razmjenama i da se oporavim poslije poena. To je što je. Bilo je dosta tenzija na terenu, igrao sam sa mladim Amerikancem noćna sesija, nisam igrao šest nedjelja zvanični meč. Morao sam da igram najbolje što mogu. Mislim da to jesam u prvom i trećem setu, drugi je bio preživljavanje, ali uspio sam da u ključnim momentima odigram udarac više od njega. Mislim da je bilo i dobro da sam to doživio, da sam tako probio led", rekao je Novak.

I još jednom, Đoković je rekao da nisu samo žuljevi problem: "Nisam uopšte pričao o žuljevima kada sam pričao o mučenju na terenu. Više je to bio fizički problem. Žulj mi je smetao, ali nije bio to veći problem, ne brinem se o žuljevima, više o tome koliko sam se oporavljao poslije poena", naglasio je srpski as.