logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak više nema šta da uradi, pa obara svoje rekorde!

Novak više nema šta da uradi, pa obara svoje rekorde!

Autor Dragan Šutvić
0

Novak će propustiti rođendan ćerke Tare, ali će kući donijeti još jedan rekord.

Novak Đoković ns US openu oborio svoj rekord Izvor: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Novak Đoković sada može da obara samo svoje rekorde. pošto je sve ostale već oborio. Tako je bilo i na meču sa Lernerom Tijenom gdje je dodatno "pobjegao" Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru.

Pobjedom nad mladim Amerikancem uspio je Novak da kompletira 16. sezonu u kojoj je upisao bar po jednu pobjedu na sva četiri grend slema. To je prvi put uradio 2007. godine, a vrlo vjerovatno će se još "odlijepiti" od ostalih na ovoj listi.

Rodžer Federer je dugo držao neprikosnoveni rekord. On je 2015. imao 13 ovakvih sezona, u momentu kada je Novak imao tek sedam ovakvih sezona.

Treće mjesto na povoj listi sa po deset takvih sezona dijele Španci Rafael Nadal i David Ferer, kao i Šveđanin Štefan Edberg. Ivan Lendl ima osam ovakvih sezona, a po sedam imaju Endi Marej, Fernando Verdasko, Žil Simon i Rišar Gaske.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC