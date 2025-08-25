Novak će propustiti rođendan ćerke Tare, ali će kući donijeti još jedan rekord.
Novak Đoković sada može da obara samo svoje rekorde. pošto je sve ostale već oborio. Tako je bilo i na meču sa Lernerom Tijenom gdje je dodatno "pobjegao" Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru.
Pobjedom nad mladim Amerikancem uspio je Novak da kompletira 16. sezonu u kojoj je upisao bar po jednu pobjedu na sva četiri grend slema. To je prvi put uradio 2007. godine, a vrlo vjerovatno će se još "odlijepiti" od ostalih na ovoj listi.
Novak više nema šta da uradi, pa obara svoje rekorde!
Rodžer Federer je dugo držao neprikosnoveni rekord. On je 2015. imao 13 ovakvih sezona, u momentu kada je Novak imao tek sedam ovakvih sezona.
Treće mjesto na povoj listi sa po deset takvih sezona dijele Španci Rafael Nadal i David Ferer, kao i Šveđanin Štefan Edberg. Ivan Lendl ima osam ovakvih sezona, a po sedam imaju Endi Marej, Fernando Verdasko, Žil Simon i Rišar Gaske.
Novak Djokovic has collected seasons with at least 1 win in all 4 Slams#USOpenpic.twitter.com/8loeEjshIo— TennisMyLife (@TennisMyLife68)August 25, 2025
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!