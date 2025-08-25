Novak više nema šta da uradi, pa obara svoje rekorde!

Novak će propustiti rođendan ćerke Tare, ali će kući donijeti još jedan rekord.

Izvor: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Novak Đoković sada može da obara samo svoje rekorde. pošto je sve ostale već oborio. Tako je bilo i na meču sa Lernerom Tijenom gdje je dodatno "pobjegao" Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru.

Pobjedom nad mladim Amerikancem uspio je Novak da kompletira 16. sezonu u kojoj je upisao bar po jednu pobjedu na sva četiri grend slema. To je prvi put uradio 2007. godine, a vrlo vjerovatno će se još "odlijepiti" od ostalih na ovoj listi.

Rodžer Federer je dugo držao neprikosnoveni rekord. On je 2015. imao 13 ovakvih sezona, u momentu kada je Novak imao tek sedam ovakvih sezona.

Treće mjesto na povoj listi sa po deset takvih sezona dijele Španci Rafael Nadal i David Ferer, kao i Šveđanin Štefan Edberg. Ivan Lendl ima osam ovakvih sezona, a po sedam imaju Endi Marej, Fernando Verdasko, Žil Simon i Rišar Gaske.

Novak Djokovic has collected seasons with at least 1 win in all 4 Slams#USOpenpic.twitter.com/8loeEjshIo — TennisMyLife (@TennisMyLife68)August 25, 2025

