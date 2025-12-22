Moneke uzeo tablu da nacrta akciju: Mekintajer odmah prišao, zajedno spremaju taktiku Zvezde

Čima Moneke je na treningu Crvene zvezde zajedno sa Kodijem Milerom Mekintajerom pravio taktiku za utakmicu sa Parizom.

Na treningu Crvene zvezde vlada odlična atmosfera što je moglo da se vidi i kada je Kodi Miler Mekintajer prekinuo intervju Devontea Grejema. Da su raspoloženi moglo je da se vidi i nekoliko minuta prije svega toga. Čima Moneke zgrabio je tablu i odlučio da pomogne u spremanju taktike za meč sa Parizom.

Htio je da nacrta akciju za predstojeći meč, dok je pomoćnik Saše Obradovića Tomislav Tomović pokušao na neki način i da spriječi da se sve to snimi. Nije moglo da se čuje o čemu tačno razgovaraju, ali mu je Mekintajer odmah prišao da zajedno spreme taktiku i da porazgovaraju. U jednom momentu je Moneke podigao glavu da pita i Tomovića za savjet.

Moneke crta akciju Mekintajeru na treningu Zvezde

Tačno iza njih sjedio je Saša Obradović koji je ubrzo poslije toga ustao i prišao novinarima da priča o svojim očekivanjima pred utakmicu i povratku povrijeđenih igrača koji se čekaju već neko vrijeme.