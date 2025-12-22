logo
"Želim na Fajnal-for": Kodi prekinuo intervju Grejema, a onda je rekao ono što svi zvezdaši žele da čuju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Amerikanac Devonte Grejem "prepisao" je novogodišnju želju od Čime Monekea.

Košarkaši Zvezde izjave pred Pariz Izvor: MONDO

Sjajna atmosfera vlada u taboru Crvene zvezde pred utakmicu 17. kola protiv Pariza. Izabranici Saše Obradovića odradili su posljednji trening pred put u Francusku, a svoja očekivanja iznio je Devonte Grejem čiji je intrevju sa novinarima na kratko prekinuo Kodi Miler-Mekintajer. Ono što još više može da raduje navijače osim hemije među igračima, su njihovo novogodišnje želje.

Crveno-bijeli su prebrodili kratkotrajnu krizu pobjedom protiv Virtusa, a šta će to napraviti razliku protiv Pariza koji trenutno zauzima 18. poziciju na tabeli?

"Moramo da budemo agresivni, da sačuvamo loptu i kontrolišemo skok", jasan je bio Grejem.

Virtus su mnogi shvatili kao meč "biti ili ne biti", ali Amerikanac svakoj utakmici pristupa na isti način, ključan je fokus.

"To je samo jedna utakmica, idemo utakmicu po utakmicu. Nema previše pritiska, želimo da pobijedimo", kaže Grejem koji je na pitanje koliko se osjeća spremnim rekao: "100 posto".

U jednom momentu iza leđa mu se pojavio Kodi Miler-Mekintajer, pa se pitanje samo namretnulo: Da li mu Kodi pomaže u prilagođavanju na evropsku košarku?

Pogledajte

02:11
Mekintajer prekinuo Grejemovu izjavu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

 "Da, stalno mi pomaže", kaže Grejem sa osmijehom na licu.

Potom je otkrio situaciju u svlačionici. "Pričamo jedni sa drugima svaki dan, kao tim, pokušavamo da pomognemo jedni drugima, da napredujemo na individualnom planu, a onda da se podignemo kao tim".

Za kraj je upitan koja je njegova novogodišnja želja? Odmah se složio sa Čimom Monekeom koji je poželio Fajnal-for Evrlige. "To je i moja želja", zaključio je Grejem.

Pred meč sa Parizom svoja očekivanja je iznio i Ebuka Izundu koji je istakao šta može biti ključ u ovom duelu.

"Moramo da ih usporimo, igraju brzo, znaju brzo da šutiraju, moramo da ih natjeramo da igraju drugačije", rekao je Izundu i dodao da se sada osjeća bolje poslije povrede", kaže Izundu.

Pogledajte

01:50
Ebuka Izundu izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tagovi

KK Crvena zvezda Kodi Miler Mekintajer Devonte Grejem

