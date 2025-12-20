Kvinsi Miler upao na slavu u Beogradu: Objavio snimak na Instagramu pred meč Crvene zvezde

Kvinsi Miler pojavio se na jednoj slavi u Beogradu, a snimak toga objavio je na svom Instagram nalogu. Klip je ubrzo postao pravi hit.

Izvor: MN PRESS

Kvinsi Miler oduševio je navijače Crvene zvezde kada se pojavio u Areni. Bio je na utakmici i gledao pobjedu protiv Virtusa i triler završnicu (90:89). Dobro ga pamte fanovi, a prije samog meča je napravio potez za pamćenje.

Miler se pojavio na slavi u jednom stanu u Beogradu. Nije otkriveno ko je u pitanju ni kako se zna sa njima, ali je snimak pravi hit.

Pogledajte 00:41 Kvinsi Miler išao na slavu u Beogradu Izvor: Instagram/qmillertime Izvor: Instagram/qmillertime

"Prije meča sam slavio slavu sa mojim ljudima", napisao je Miler uz snimak koji je objavio na Instagramu.

Na njemu se vidi i kako ulazi u stan i čestita slavu i to na srpskom jeziku, poslije čega se pozdravlja sa prisutnim gostima. Vidi se i koliko su svi oni oduševljeni i koliko im je značilo što je američki košarkaš došao.

"Zvezda može na F4 Evrolige"

Kvinsi vjeruje da Crvena zvezda može da dogura daleko u Evroligi i da može da obezbijedi plasman na fajnal-for.

"Zvezda je dobro počela, pa je bilo nekih grešaka i promašenih slobodnih bacanja i izgubljenih lopti. Na kraju dana, pobjeda je pobjeda. Uvijek gledam mečeve Zvezde i uvijek ću ih gledati. Ukoliko žele, mogu na F4 Evrolige. Mogu da igraju sa bilo kim, želim to da se desi", poručio je Miler.