Kvinsi Miler upao na slavu u Beogradu: Objavio snimak na Instagramu pred meč Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Kvinsi Miler pojavio se na jednoj slavi u Beogradu, a snimak toga objavio je na svom Instagram nalogu. Klip je ubrzo postao pravi hit.

Kvinsi Miler na slavi u Beogradu Izvor: MN PRESS

Kvinsi Miler oduševio je navijače Crvene zvezde kada se pojavio u Areni. Bio je na utakmici i gledao pobjedu protiv Virtusa i triler završnicu (90:89). Dobro ga pamte fanovi, a prije samog meča je napravio potez za pamćenje.

Miler se pojavio na slavi u jednom stanu u Beogradu. Nije otkriveno ko je u pitanju ni kako se zna sa njima, ali je snimak pravi hit.

Pogledajte

00:41
Kvinsi Miler išao na slavu u Beogradu
Izvor: Instagram/qmillertime
Izvor: Instagram/qmillertime

"Prije meča sam slavio slavu sa mojim ljudima", napisao je Miler uz snimak koji je objavio na Instagramu.

Na njemu se vidi i kako ulazi u stan i čestita slavu i to na srpskom jeziku, poslije čega se pozdravlja sa prisutnim gostima. Vidi se i koliko su svi oni oduševljeni i koliko im je značilo što je američki košarkaš došao.

"Zvezda može na F4 Evrolige"

Kvinsi vjeruje da Crvena zvezda može da dogura daleko u Evroligi i da može da obezbijedi plasman na fajnal-for.

"Zvezda je dobro počela, pa je bilo nekih grešaka i promašenih slobodnih bacanja i izgubljenih lopti. Na kraju dana, pobjeda je pobjeda. Uvijek gledam mečeve Zvezde i uvijek ću ih gledati. Ukoliko žele, mogu na F4 Evrolige. Mogu da igraju sa bilo kim, želim to da se desi", poručio je Miler.

Tagovi

Kvinsi Miler slava KK Crvena zvezda

