Kvinsi Miler stigao poslije 10 godina i vidio strašan tim: "Mogu na Fajnal for, samo da to poprave"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kvinsi Miler vjeruje da tim Crvene zvezde može daleko u Evroligi. Čak toliko daleko da može da stigne i do F4 Evrolige.

Kvinsi Miler vjeruje da Crvena zvezda može daleko u Evroligi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u neizvjesnom meču savladala Virtus iz Bolonje poenom razlike 90:89, a na ovoj utakmici bio je i Kvinsi Miler. Nekadašnji krilni centar crveno-bijelih u Beogradu je ubilježio najbolje nastupe u karijeri, a sada je dočekan ovacijama navijača.

Poslije meča je novinarima otkrio da uvijek gleda mečeve svog bivšeg kluba i da smatra da crveno-bijeli ove godine mogu da stignu i do Fajnal fora Evrolige. 

"Bilo je sjajno. Krenuli smo odlično, a onda je bilo nekih grešaka. Promašenih slobodnih bacanja i izgubljenih lopti, ali na kraju dana pobjeda je pobjeda. Uvijek gledam utakmice Zvezde i uvijek ću ih gledati. Ako hoće, ovaj tim može na Fajnal for. Mogu da igraju sa bilo kim. Želim da se to desi", rekao je Kvinsi Miler.

Pogledajte

01:58
Kvinsi Miler: Zvezda moze na Fajnal for
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

"Izgubljene lopte, nekada ih ima previše, Kada počne drugi dio sezone biće lakše", rekao je na pitanje šta je potrebno da ovaj tim popravi kako bi otišao na Fajnal for. 

Namon što je rekao da deset godina nije bio u Beogradu, otkrio je da je prije meča bio na slavi. Kao i trener crveno-bijelih Saša Obradović jedva je čekao da nastavi sa slavljem. "Otišao sam na slavu prije meča, bilo je sjajno. Sva jela sam probao! Ostaću ovdje nekoliko dana, uglavnom ću biti sa mojim drugarom Kodijem", otkrio je on.

Trenutno je bez angažmana, ali ne zadugo. Ipak, volio bi da odigra makar još jedan meč u svom omiljenom dresu, crveno-bijelom. 

"Volio bih, želim to! Još uvijek sam aktivan i uskoro ću potpisati novi ugovor. Ali ovaj tim već ima sve što je potrebno", rekao je Kvinsi Miler za kraj.

Tagovi

KK Crvena zvezda Virtus Evroliga Kvinsi Miler

