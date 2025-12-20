"Možda je Saša to uradio iz očaja": Vlade Đurović kritikuje Zvezdu i Kalinića poslije pobjede

Vlade Đurović oglasio se poslije pobjede Crvene zvezde protiv Virtusa i objasnio je šta su bile greške i šta ekipa mora bolje da radi u nastavku sezone.

Crvena zvezda uspjela je poslije velike borbe i neizvjesne završnice da pobijedi Virtus u Areni (90:89). Džared Batler dao je koš za pobjedu, ali je poslije toga Karsen Edvards imao šut za tri koji nije završio u obruču. Vlade Đurović se oglasio poslije meča i imao je dosta kritika.

"Mnogo nervoze i nerviranja, moglo je da prođe i bez toga. Zvezda je imala dosta sreće, mora i to da se kaže. Tu spada i to što je Duško Ivanović predugo držao Edvardsa napolju u posljednjoj dionici. Mislim da je Batler trebalo ranije da uđe, da bi bilo lakše. Previše promašenih bacanja, 10 ukupno. Mekintajer pet, Moneke četiri, to je strašno. Promašuju zaredom. Prvo Čima ima zicer, promaši umjesto faul i koš, pa omaši dva bacanja, pa omaši zakucavanje, sve se preokrene. Mnogo stvari nije bilo urađeno igrački, ne da je značajna pobjeda. Ovo što Duško kaže, prije polaska je bio zadovoljan jednom pobjedom, sada nije, jer je ova pobjeda bi za njih bila siguran plasman u plej-of. U Zvezdi bi bili problemi. Mi smo svi prezadovoljni, dobro je. Ima igrača koji nisu odigrali na svom nivou", počeo je Đurović.

Smatra da je Džared Batler morao da igra mnogo više od 12 minuta.

"Razočarao me Grejem. Rezonski je šutnuo obje, da su ušle, druga utakmica. Batler je morao da igra više. I sada kada je ušao na kraju, dao je odlučujući koš. Jeste malo sreće bilo da se odbije lopta, ali je on dao. Batler je strijelac, kada se lomi, kada nema ko da postigne koš, morao je da igra..."

"Možda ga je Saša uveo iz očaja"

Batler je presjedio skoro cijelu posljednju četvrtinu, ušao je u igru na 32 sekunde prije kraja kada je Nikola Kalinić dobio petu ličnu. Dao je ključne poene.

"Možda ga je Saša uveo iz očaja. Kalinić je napravio faul prije toga, ne znam da li mu je bila peta lična. Ova pobjeda zadržava Zvezdu gore, blizu vodećih klubova. Sasvim solidan bilans, moglo je bolje, moglo je i gore. Očekujemo da se vrate neki povrijeđeni igrači. Peti je bio Kaliniću? Morao je nekoga da uvede, pogodio je. Ipak, mislim da je Batler morao ranije da uđe. Ima u rukama najlakši koš od svih njih. On će najlakše da postigne koš od svih njih", kaže Đurović.

"Kalinić nikako da uđe u formu"

Posebno je iskusni stručnjak kritikovao Nikolu Kalinića i Dejana Davidovca, tvrdi da su njih dvojica van forme.

"Vidim da je zadovoljan sa odbranom, ali rezultat 89:88, nije bila to baš neka sjajna odbrana. Bilo je dosta grešaka sa obje strane. Mislio sam u nekim momentima da ćemo izgubiti, ali oni vrate nekim greškama. Bila je nevjerovatna vrteška. Kalinić nikako da dođe do forme, Davidovac isto. Izundu i Odželej? Sa njima sam zadovoljan. Moneke ne smije sebi da dozvoli da promaši četiri penala zaredom. U redu je, igrao je dobro, borben je, ima neki šarm koji odgovara i publici i negativno utiče na rivala. Bitan je igrač, treba da igra, vratio se, pobijedila je Zvezda", zaključio je Đurović.